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НБУ передал СБУ данные о возможном отмывании денег на 17 млрд грн

НБУ передал СБУ данные о возможном отмывании денег на 17 млрд грн
22.10.2019, 11:01

По данным Нацбанка, количество и сумма подозрительных операций в банках значительно выросли в третьем квартале

За третий квартал 2019 года Национальный банк (НБУ) передал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн, сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам финансового мониторинга НБУ обнаружил подозрительные операции в 17 банках и двух небанковских финучреждениях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью Нацбанк уведомил правоохранителей о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения", - говорится в сообщении банка.

Сумма сомнительных финансовых операций в третьем квартале значительно выше, чем в предыдущем. Во втором квартале НБУ сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

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НБУ отмывание денег уклонение от налогов финмониторинг
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