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НБУ дополнил правила проведения финмониторинга

НБУ дополнил правила проведения финмониторинга
29.08.2019, 08:34

Банкам будут сообщать заранее о времени и целях проверок, предварительные результаты проверок можно обсуждать на открытых встречах

Банки и финкомпании получили дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции при проверках по вопросам финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, регулятор внес изменения к Положению №197, которое предусматривает порядок проведения проверок финучреждений по вопросам финансового мониторинга.

В НБУ отмечают, что порядок применения мер воздействия к банкам и небанковским финансовым учреждениям становится прозрачнее.

В частности, регулятор нормировал проведение коллегиальных встреч с представителями финучреждений. Встречи проводятся до начала и после завершения проверки. Возможны они и во время выездной проверки/дистанционного надзора (по инициативе НБУ или учреждений). На встречах могут обсуждаться вопросы по организации проверок, их результатов, зафиксированных нарушений, выявленных проблем и предоставленных рекомендаций.

Кроме того, представители учреждений, где проводились проверки, могут участвовать в заседаниях Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. На заседаниях рассматриваются предварительные результаты финмониторинга, рекомендации по устранению нарушений и предложения по мерам воздействия. Представители финчреждений смогут лично дать объяснения по нарушениям, которые будут учтены регулятором при принятии коллегиальных решений о мерах воздействия.

Теперь НБУ будет предупреждать о начале выездной проверки не за 10, а за 20 календарных дней, и предоставлять вопросы, подлежащие проверке.

Справку или акт по результатам финнадзора можно будет получить и в электронном виде.

Кроме того, НБУ утвердил перечень типовых форм ответов на запросы, используемых во время выездных проверок.

Все эти изменения предусмотрены постановлением НБУ №111, которое утверждено 22 августа и вступает в силу с 29 августа.

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