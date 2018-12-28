НБУ впервые опубликовал план проверок банков

Национальный банк Украины (НБУ) начинает публикацию на своем официальном веб-сайте годового плана инспекционных проверок банков на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Инспекционные проверки банков осуществляются в соответствии с утвержденным планом, составленным на основании риск-ориентированного подхода. Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Реклама

Как заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, теперь Нацбанк ежегодно будет обнародовать наш план проверок на следующий год.

"Вместе с тем, Национальный банк решил ввести практику заблаговременного, не позднее чем за 20 дней до начала проверки, доведения до банков информации о проведении плановых инспекционных проверок и их программы", - отметила Рожкова.

По ее словам, в следующем году Нацбанк продолжит также проводить внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования. Всего за 2018 департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 25 плановых и 21 внеплановую проверку банков.

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2019 году плановые инспекционные проверки вошел 51 банк:

null null

В мае Нацбанк изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки.

Периодичность проведения инспекционных проверок будет зависеть от величины банка (его значение для системы) и его рисков. В частности, объекты надзорной деятельности будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением НБУ плана инспекционных проверок, составленного на основании риск-ориентированного подхода с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.

Напомним, в декабре НБУ определил порядок осуществления безвыездного банковского надзора с учетом риск-ориентированного подхода. Постановление правления НБУ вступает в силу с 12 февраля 2019 года.