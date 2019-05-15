Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 18:19

НБУ продолжает упрощать валютный надзор

НБУ продолжает упрощать валютный надзор

Нацбанк отменил предельные сроки расчетов на экспортно-импортные операции

С 16 мая Национальный банк Украины (НБУ) отменяет предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций, сообщает пресс-служба НБУ.

В рамках валютной либерализации регулятор упростил надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности. Также упрощен ряд операций по экспорту и импорту товаров для обеспечения обороноспособности страны, доступа украинцев к медицинским услугам и развития авиационно-космического строительства. 

Реклама

Предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) не распространяются на:

  • импорт товаров по государственным контрактам по оборонному заказу;
  • импорт услуг или лекарственных средств по сделкам Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, а также импорт услуг для лечения людей с редкими (орфанных) заболеваниями;
  • импорт товаров, используемых для производства космической и авиационной техники и агрегатов;
  • экспорт-импорт товаров в рамках соглашений о разделе продукции;
  • экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.

Упрощение валютного надзора по этим операциями осуществлено с учетом распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 года и проведенных консультаций с Министерством экономического развития и торговли.

Кроме этого, НБУ разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств за аккредитив.

Изменения утверждены постановлением Нацбанка №67 от 14 мая 2019 и вступают в силу с 16 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что НБУ облегчил получение валютных лицензий лайф-страховщикам и отменил для участников фондового рынка, а также повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц.

Напомним, 7 февраля  вступил в силу Закон О валюте.

Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, валютная либерализация, валютный надзор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 