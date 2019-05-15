НБУ продолжает упрощать валютный надзор

С 16 мая Национальный банк Украины (НБУ) отменяет предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций, сообщает пресс-служба НБУ.

В рамках валютной либерализации регулятор упростил надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности. Также упрощен ряд операций по экспорту и импорту товаров для обеспечения обороноспособности страны, доступа украинцев к медицинским услугам и развития авиационно-космического строительства.

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Предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) не распространяются на:

импорт товаров по государственным контрактам по оборонному заказу;

импорт услуг или лекарственных средств по сделкам Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, а также импорт услуг для лечения людей с редкими (орфанных) заболеваниями;

импорт товаров, используемых для производства космической и авиационной техники и агрегатов;

экспорт-импорт товаров в рамках соглашений о разделе продукции;

экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.

Упрощение валютного надзора по этим операциями осуществлено с учетом распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 года и проведенных консультаций с Министерством экономического развития и торговли.

Кроме этого, НБУ разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств за аккредитив.

Изменения утверждены постановлением Нацбанка №67 от 14 мая 2019 и вступают в силу с 16 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что НБУ облегчил получение валютных лицензий лайф-страховщикам и отменил для участников фондового рынка, а также повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц.

Напомним, 7 февраля вступил в силу Закон О валюте.