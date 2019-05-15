НБУ продолжает упрощать валютный надзор

С 16 мая Национальный банк Украины (НБУ) отменяет предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций, сообщает пресс-служба НБУ.
В рамках валютной либерализации регулятор упростил надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности. Также упрощен ряд операций по экспорту и импорту товаров для обеспечения обороноспособности страны, доступа украинцев к медицинским услугам и развития авиационно-космического строительства.
Предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) не распространяются на:
Упрощение валютного надзора по этим операциями осуществлено с учетом распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 года и проведенных консультаций с Министерством экономического развития и торговли.
Кроме этого, НБУ разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств за аккредитив.
Изменения утверждены постановлением Нацбанка №67 от 14 мая 2019 и вступают в силу с 16 мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что НБУ облегчил получение валютных лицензий лайф-страховщикам и отменил для участников фондового рынка, а также повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц.
Напомним, 7 февраля вступил в силу Закон О валюте.