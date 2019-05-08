НБУ повысил лимит на вывод дивидендов за границу

В рамках валютной либерализации Национальный банк Украины повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, это послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Реклама

Это уже второе увеличение лимита в 2019 году. В феврале Национальный банк вместе с введением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с $7 млн до 7 млн ​​евро в месяц.

Изменения об увеличении лимита на репатриацию дивидендов утвержденны постановлением НБУ №66 от 7 мая 2019, которое вступает в силу с 8 мая 2019 года.

Напомним, 7 февраля вступил в силу Закон О валюте.