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08.05.2019, 10:20

НБУ повысил лимит на вывод дивидендов за границу

НБУ повысил лимит на вывод дивидендов за границу

Бизнес сможет репатриировать дивиденды на сумму до 12 млн евро в месяц

В рамках валютной либерализации Национальный банк Украины повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, это послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

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Это уже второе увеличение лимита в 2019 году. В феврале Национальный банк вместе с введением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с $7 млн до 7 млн ​​евро в месяц.

Изменения об увеличении лимита на репатриацию дивидендов утвержденны постановлением НБУ №66 от 7 мая 2019, которое вступает в силу с 8 мая 2019 года.

Напомним, 7 февраля  вступил в силу Закон О валюте.  

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Теги: НБУ, дивиденды, валютная либерализация
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