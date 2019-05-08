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08.05.2019, 15:48

НБУ отменил валютные лицензии участникам фондового рынка

НБУ отменил валютные лицензии участникам фондового рынка

Нацбанк облегчил получение валютных лицензий лайф-страховщикам и отменил для участников фондового рынка

Национальный банк Украины отменил лицензии на валютные операции для участников рынка ценных бумаг, а для лайфовых компаний смягчил требования для их получения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Участники фондового рынка, торгующие ценными бумагами и обеспечивающие расчеты по сделкам, больше не обязаны получать лицензию НБУ на валютные операции. В частности, в случаях перехода прав собственности на ценные бумаги от резидента к нерезиденту и наоборот.

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Покупка и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты проводятся через банки, которые имеют лицензию и осуществляют валютный контроль, в том числе по операциям участников фондового рынка. Поэтому НБУ отменяет валютные лицензии участникам фондового рынка, а также аннулирует лицензии участникам фондового рынка и ОАО "Национальный депозитарий Украины", выданные ранее.

Для страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни и рассчитываются по договорам в иностранной валюте, будут действовать более либеральные требования к капиталу для получения лицензии на валютные операции. Ранее лайф-страховщики должны были иметь собственный капитал не менее 300 млн грн. Теперь, для получения лицензии, компания должна обеспечить наличие минимального собственного капитала в сумме норматива платежеспособности и достаточности капитала, установленного Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг. Поэтому для получения лицензии лайф-страховщики должны иметь не менее 45 млн грн.

Лайф-страховщики должны иметь такую сумму на протяжении действия лицензии. Учитывая это, страховые компании должны будут ежеквартально подавать в НБУ информацию о структуре приемлемых активов. Также ежегодно страховые компании должны будут подавать отчет аудитора, подтверждающий сумму приемлемых активов.

Нарушение норматива или не предоставление информации о структуре приемлемых активов будет основанием для отзыва лицензии на валютные операции. Полномочия приостанавливать и возобновлять лицензии будут у правления НБУ и Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Изменения утверждены постановлением Нацбанка №65 от 7 мая и вступают в силу с 9 мая 2019 года.

Напомним, что с 7 февраля 2019 года Нацбанк ослабил более двадцати валютных ограничений

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Теги: страхование жизни, НБУ, фондовый рынок, валютная либерализация, валютная лицензия
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