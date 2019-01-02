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02.01.2019, 16:14

В Киеве трижды пытались ограбить ПриватБанк

В Киеве трижды пытались ограбить ПриватБанк

Неизвестный совершил несколько попыток ограбить три столичных отделения банка

Система безопасности ПриватБанка предотвратила попытки "новогоднего" ограбления трех отделений банка в Киеве, сообщает пресс-служба банка.

"Система безопасности ПриватБанка предотвратила попытки ограбления трех отделений банка в центре Киева. Попытки взлома отделений банка были зафиксированы 1 января 2019 года", - отметили в ПриватБанке.

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Сообщается, что при проникновении в помещение отделений мгновенно сработали несколько видов сигнализации и вызова полиции, и грабителю пришлось бежать, чтобы не попасть в руки экипажей экстренных групп реагирования охранной компании.

По данным службы безопасности банка, все три попытки взлома отделений были совершены одним и тем же неизвестным злоумышленником, ориентировочно возрастом до 35 лет, в маске и перчатках.

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Теги: ПриватБанк, попытка ограбления
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