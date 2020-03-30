Эффект карантина. Банки начали повышать ставки по депозитам

В течении последней недели средние процентные ставки по депозитам снова виросли. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 30.03.2020). Укргазбанк и МТБ повысили ставки для гривневых вкладов на короткие сроки (до полугода). ПУМБ поднял ставки для всех валют.
Максимально выросла средняя ставка по депозитам на период до месяца (на 0,86 п.п. до 8,90% годовых). Выросла доходность для периодов от 3 месяцев до 6 (на 0,30 п.п. до 11,20% годовых). Вклады периодом от месяца до 3 набрали 0,23 п.п. и предлагают 9,27% годовых. Бессрочные сбережения выросли в цене на 0,06 п.п. до 6,84% годовых. Подорожали и депозиты периодом свыше года (на 0,03 п.п. до 10,86% годовых). Доходность вкладов сроком от полугода до года по-прежнему составляет 11,33% годовых.
Синхронно выросли средние ставки по депозитам на сроки от месяца до 3 и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,91% и до 1,90% годовых соответственно). Остальные периоды не изменились в ставках. Стоимость вкладов сроком до месяца составляет 0,84% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 1,17% годовых. Бессрочные сбережения предлагают доходность 0,55% годовых, а вклады периодом от полугода до года – 1,44% годовых.
Не изменились средние ставки бессрочных депозитов (0,37%), вкладов сроком до месяца (0,39%), от 3 месяцев до 6 (0,75%) и от 6 месяцев до года (1,05%). Депозиты на периоды свыше года подорожали на 0,01 п.п. до 1,24% годовых. Также на 0,01 п.п. выросли в цене вклады на срок от месяца до 3, их доходность составляет 0,76% годовых.
В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.