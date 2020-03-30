Эффект карантина. Банки начали повышать ставки по депозитам

В течении последней недели средние процентные ставки по депозитам снова виросли. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 30.03.2020). Укргазбанк и МТБ повысили ставки для гривневых вкладов на короткие сроки (до полугода). ПУМБ поднял ставки для всех валют.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла средняя ставка по депозитам на период до месяца (на 0,86 п.п. до 8,90% годовых). Выросла доходность для периодов от 3 месяцев до 6 (на 0,30 п.п. до 11,20% годовых). Вклады периодом от месяца до 3 набрали 0,23 п.п. и предлагают 9,27% годовых. Бессрочные сбережения выросли в цене на 0,06 п.п. до 6,84% годовых. Подорожали и депозиты периодом свыше года (на 0,03 п.п. до 10,86% годовых). Доходность вкладов сроком от полугода до года по-прежнему составляет 11,33% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Синхронно выросли средние ставки по депозитам на сроки от месяца до 3 и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,91% и до 1,90% годовых соответственно). Остальные периоды не изменились в ставках. Стоимость вкладов сроком до месяца составляет 0,84% годовых, а от 3 до 6 месяцев – 1,17% годовых. Бессрочные сбережения предлагают доходность 0,55% годовых, а вклады периодом от полугода до года – 1,44% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Не изменились средние ставки бессрочных депозитов (0,37%), вкладов сроком до месяца (0,39%), от 3 месяцев до 6 (0,75%) и от 6 месяцев до года (1,05%). Депозиты на периоды свыше года подорожали на 0,01 п.п. до 1,24% годовых. Также на 0,01 п.п. выросли в цене вклады на срок от месяца до 3, их доходность составляет 0,76% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.