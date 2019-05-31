Курсы валют: наличный доллар превысил 27 грн

В пятницу, 31 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 13,37 коп и составляет 26,6450 грн. Курс продажи вырос на 14,90 коп – до 27,0110 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи – также 26,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,60 коп и составляет 29,5480 грн, средний курс продажи вырос на 13,70 коп до 30,1147. Продать евро дороже можно за 29,9 грн, купить дешевле – за 29,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,702 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 4,174 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,08 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)