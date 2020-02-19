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Владелец московского ЦСКА избавляется от акций украинского банка

Владелец московского ЦСКА избавляется от акций украинского банка
19.02.2020, 10:57

Евгений Гинер решил избавиться от украинских активов – продает акции PINbank и отеля Премьер Палац

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрения дела о приобретении ООО "Энергопоставка" более 50% акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank). Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний CONTR AGENT, в госреестре собственником Энергопоставки значится Неля Костенко. В свою очередь Энергопоставка владеет энергосбытовыми компаниями группы VS Energy, которая контролирует облэнерго в ряде областей.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций PINbank. На 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 44 место (1,89 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

АМКУ также сообщил, что 31 января открыл дело о покупке гражданкой Франции Наталией Селивановой свыше 50% акций компании Financiere Egine Holding S.С.А (Люксембург).

Согласно информации в сети LinkedIn, управляющим директором Financiere Egine Holding является сын Гинера Вадим. Наталия Селиванова указана бенефициаром ПАО "Премьер Палац" в Киеве, ранее входившего в состав активов VS Energy и управляющего одноименной гостиницей.

  • VS Energy давно связывают с Евгением Гинером. В 2014 году он заявлял, что с началом агрессии РФ против Украины "жить стало тяжелее", поскольку большинство активов бизнесмена находилось в Украине.
  • При этом, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются три гражданина Латвии и гражданка Германии. Однако связь Гинера с новыми формальными владельцами все равно прослеживается через структуру владения российским футбольным клубом ЦСКА.
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Евгений Гинер PINbank Энергопоставка VS Energy
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