Владелец московского ЦСКА избавляется от акций украинского банка

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрения дела о приобретении ООО "Энергопоставка" более 50% акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank). Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний CONTR AGENT, в госреестре собственником Энергопоставки значится Неля Костенко. В свою очередь Энергопоставка владеет энергосбытовыми компаниями группы VS Energy, которая контролирует облэнерго в ряде областей.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций PINbank. На 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 44 место (1,89 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

АМКУ также сообщил, что 31 января открыл дело о покупке гражданкой Франции Наталией Селивановой свыше 50% акций компании Financiere Egine Holding S.С.А (Люксембург).

Согласно информации в сети LinkedIn, управляющим директором Financiere Egine Holding является сын Гинера Вадим. Наталия Селиванова указана бенефициаром ПАО "Премьер Палац" в Киеве, ранее входившего в состав активов VS Energy и управляющего одноименной гостиницей.