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26.06.2019, 16:39

Владельцам ID-паспортов упростят получение банковских услуг

Владельцам ID-паспортов упростят получение банковских услуг

Нацбанк работает над процедурами упрощения доступа к банковским услугам владельцам ID-карты

Национальный банк (НБУ) совместно с Государственной миграционной службой обновят нормативно-правовые акты для упрощения процедуры оформления банковских услуг владельцами паспортов в форме ID-карточек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. Это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг и сделает их более доступными для граждан", - сказано в сообщении.

Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов специальными устройствами для считывания информации с ID-карточек, отмечают в НБУ.

Регулятор ожидает, что эти устройства автоматизируют процессы идентификации и верификации клиентов, сократят время их обслуживания, уменьшат бумажный документооборот и минимизируют влияние человеческого фактора.

Данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, установленных в отделениях банков. Эта опция есть в стандартном меню указанных устройств, добавляют в НБУ.

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Теги: ID-карты, нацбанк, НБУ
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