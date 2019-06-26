Владельцам ID-паспортов упростят получение банковских услуг

Национальный банк (НБУ) совместно с Государственной миграционной службой обновят нормативно-правовые акты для упрощения процедуры оформления банковских услуг владельцами паспортов в форме ID-карточек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. Это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг и сделает их более доступными для граждан", - сказано в сообщении.

Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов специальными устройствами для считывания информации с ID-карточек, отмечают в НБУ.

Регулятор ожидает, что эти устройства автоматизируют процессы идентификации и верификации клиентов, сократят время их обслуживания, уменьшат бумажный документооборот и минимизируют влияние человеческого фактора.

Данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, установленных в отделениях банков. Эта опция есть в стандартном меню указанных устройств, добавляют в НБУ.