Во Львове ограбили банк. Подозреваемых оперативно задержали патрульные – фото
Во Львове утром в понедельник, 25 марта, произошло ограбление банка по улице Владимира Великого. Патрульным удалось оперативно задержать грабителей, сообщила патрульная полиция Львовской области.
Ориентировку о краже из банка экипажи полицейских Львова и области получили в 7:00 понедельника. Им сообщили, что двое мужчин в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города.
Один из экипажей патрульной полиции заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Но через несколько минут мужчины покинули машину на улице Городоцкой.
"Отрабатывая указанный район, инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию", – сообщили в патрульной полиции.
У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.
В патрульной полиции подчеркнули, что задержанные не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды.
- В декабре 2023 года в Кривом Роге мужчина пытался ограбить отделение банка, угрожая предметом, похожим на гранату. Он требовал у сотрудников банка деньги, а затем скрылся в неизвестном направлении.