Во Львове ограбили банк. Подозреваемых оперативно задержали патрульные – фото

Ограбление произошло утром 25 марта. Двое в масках скрылись с места происшествия на автомобиле, но даже не успели уехать из города

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львове утром в понедельник, 25 марта, произошло ограбление банка по улице Владимира Великого. Патрульным удалось оперативно задержать грабителей, сообщила патрульная полиция Львовской области.

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Фото: Патрульная полиция Львовской области

Ориентировку о краже из банка экипажи полицейских Львова и области получили в 7:00 понедельника. Им сообщили, что двое мужчин в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города.

Один из экипажей патрульной полиции заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Но через несколько минут мужчины покинули машину на улице Городоцкой.

"Отрабатывая указанный район, инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию", – сообщили в патрульной полиции.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Фото: Патрульная полиция Львовской области

В патрульной полиции подчеркнули, что задержанные не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды.