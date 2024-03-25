У Львові пограбували банк. Підозрюваних оперативно затримали патрульні – фото

Пограбування відбулося вранці 25 березня. Двоє в масках втекли з місця події на автомобілі, але навіть не встигли виїхати з міста

Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львові вранці у понеділок, 25 березня, сталося пограбування банку на вулиці Володимира Великого. Патрульним вдалося оперативно затримати грабіжників, повідомила патрульна поліція Львівської області.

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Фото: Патрульна поліція Львівської області

Орієнтування про крадіжку з банку екіпажі поліцейських Львова та області отримали о 7:00 понеділка. Їм повідомили, що двоє чоловіків у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.

Один з екіпажів патрульної поліції помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Але за кілька хвилин чоловіки покинули машину на вулиці Городоцькій.

"Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом", – повідомили у патрульній поліції.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

Фото: Патрульна поліція Львівської області

У патрульній поліції наголосили, що затримані не мають жодного стосунку до військових, окрім елементів одягу.