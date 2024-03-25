У Львові пограбували банк. Підозрюваних оперативно затримали патрульні – фото
У Львові вранці у понеділок, 25 березня, сталося пограбування банку на вулиці Володимира Великого. Патрульним вдалося оперативно затримати грабіжників, повідомила патрульна поліція Львівської області.
Орієнтування про крадіжку з банку екіпажі поліцейських Львова та області отримали о 7:00 понеділка. Їм повідомили, що двоє чоловіків у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.
Один з екіпажів патрульної поліції помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Але за кілька хвилин чоловіки покинули машину на вулиці Городоцькій.
"Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом", – повідомили у патрульній поліції.
Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.
У патрульній поліції наголосили, що затримані не мають жодного стосунку до військових, окрім елементів одягу.
- У грудні 2023 року в Кривому Розі чоловік намагався пограбувати відділення банку, погрожуючи предметом, що був схожий на гранату. Він вимагав у співробітників банку гроші, а потім зник у невідомому напрямку.