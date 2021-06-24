Зеленский продлил и ввел новые санкции против российских банков и платежных систем

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о продлении и введении по предложению Национального банка Украины новых санкций к 55 российским банкам, в том числе тем, которые работают на оккупированной территории Донбасса, и платежным системам. Текст указа №264 обнародован на сайте главы государства 24 июня.

Под украинскими санкциями оказались 55 российских банков и платежных систем, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк, ВТБ, Аделантбанк, БайкалБанк, Банк Москвы, Бизнес для Бизнеса, Газпром Банк, Генбанк и другие.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения: блокирование активов; запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг. Санкции введены сроком на 3 года.

Кроме того, этим указом введено санкции против двух россиян – основателей Севастопольского морского банка Анненковых Александра и Лидии и уроженца Симферополя – Романа Святого - судебного пристава-исполнителя так называемого управления федеральной службы судебных исполнителей в оккупированном Крыму.

Обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер должны Кабинет министров совместно с СБУ и НБУ.

Также Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

18 июня СНБО продлил санкции против российских оккупантов и коллаборационистов.

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Наталия Софиенко

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