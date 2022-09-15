Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга
В четверг разработчики активировали масштабное обновление в блокчейне Ethereum, который отныне перешел на алгоритм Proof-of-Stake (доказательство доли владения, PoS). Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.
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And we finalized!— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022
Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.
Почти десять лет с момента создания Ethereum добывался по модели консенсуса Proof-of-Work (PoW), предусматривающей решение сложных математических уравнений, которые требуют большого количества энергии. Добыча биткоинов производится по аналогичной модели.
Ethereum переходит на алгоритм Proof-of-Stake, для которого не требуются большие вычислительные мощности, потому что возможности валидатора теперь зависят от количества у него монет.
Чтобы стать валидатором, пользователи Ethereum должны заложить 32 ETH, после чего они будут выбираться случайным образом для создания новых блоков и проверки, а также подтверждения блоков, которые создают другие.
Разработчики Ethereum прогнозируют, что благодаря отказу блокчейна от энергоемкого алгоритма PoW, мировое потребление электроэнергии сократится на 0,2%.
Кроме того, ожидается, что PoS ускорит транзакции по сравнению с PoW.
Переход на PoS получил название The Merge, или Объединение, поскольку основной блокчейн Ethereum объединился с сестринской сетью Beacon Chain, которую запустили два года назад. Этот блокчейн на алгоритме PoS с декабря 2020 года работал параллельно с Ethereum, но в нем не было никакой экономической активности.
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