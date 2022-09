Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

В четверг разработчики активировали масштабное обновление в блокчейне Ethereum, который отныне перешел на алгоритм Proof-of-Stake (доказательство доли владения, PoS). Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.