Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

В четверг разработчики активировали масштабное обновление в блокчейне Ethereum, который отныне перешел на алгоритм Proof-of-Stake (доказательство доли владения, PoS). Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

Почти десять лет с момента создания Ethereum добывался по модели консенсуса Proof-of-Work (PoW), предусматривающей решение сложных математических уравнений, которые требуют большого количества энергии. Добыча биткоинов производится по аналогичной модели.

Читайте также Как появляются свежие монеты криптовалютных систем

Ethereum переходит на алгоритм Proof-of-Stake, для которого не требуются большие вычислительные мощности, потому что возможности валидатора теперь зависят от количества у него монет.

Чтобы стать валидатором, пользователи Ethereum должны заложить 32 ETH, после чего они будут выбираться случайным образом для создания новых блоков и проверки, а также подтверждения блоков, которые создают другие.

Разработчики Ethereum прогнозируют, что благодаря отказу блокчейна от энергоемкого алгоритма PoW, мировое потребление электроэнергии сократится на 0,2%.

Кроме того, ожидается, что PoS ускорит транзакции по сравнению с PoW.

Переход на PoS получил название The Merge, или Объединение, поскольку основной блокчейн Ethereum объединился с сестринской сетью Beacon Chain, которую запустили два года назад. Этот блокчейн на алгоритме PoS с декабря 2020 года работал параллельно с Ethereum, но в нем не было никакой экономической активности.

Читайте также: Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала самую популярную криптовалюту

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.