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Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 10:42
Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга - Фото
Фото: EPA

В четверг разработчики активировали масштабное обновление в блокчейне Ethereum, который отныне перешел на алгоритм Proof-of-Stake (доказательство доли владения, PoS). Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.

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Почти десять лет с момента создания Ethereum добывался по модели консенсуса Proof-of-Work (PoW), предусматривающей решение сложных математических уравнений, которые требуют большого количества энергии. Добыча биткоинов производится по аналогичной модели.

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Ethereum переходит на алгоритм Proof-of-Stake, для которого не требуются большие вычислительные мощности, потому что возможности валидатора теперь зависят от количества у него монет.

Чтобы стать валидатором, пользователи Ethereum должны заложить 32 ETH, после чего они будут выбираться случайным образом для создания новых блоков и проверки, а также подтверждения блоков, которые создают другие.

Разработчики Ethereum прогнозируют, что благодаря отказу блокчейна от энергоемкого алгоритма PoW, мировое потребление электроэнергии сократится на 0,2%.

Кроме того, ожидается, что PoS ускорит транзакции по сравнению с PoW.

Переход на PoS получил название The Merge, или Объединение, поскольку основной блокчейн Ethereum объединился с сестринской сетью Beacon Chain, которую запустили два года назад. Этот блокчейн на алгоритме PoS с декабря 2020 года работал параллельно с Ethereum, но в нем не было никакой экономической активности.

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Андрій Водяний
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