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Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала самую популярную криптовалюту

30.07.2021, 13:42
Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала самую популярную криптовалюту - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: ЕРА)

Криптовалюта биткоин может стать платежным средством в будущем, но пока она далека от этого. Так считает управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Использование биткоина в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги", – сказала глава МВФ во время открытой беседы с главой центробанка Багамских островов.

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Также Георгиева считает, что национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты. МФВ должен предоставить странам платформу, которая обеспечит функциональную совместимость многих CBDC в будущем, считает Георгиева.

27 июля в МВФ перечислили угрозы, которые несет принятие децентрализованных криптовалют, таких как биткойн, в качестве национальных. Представители фонда указали на то, что страны, в которых криптовалюты имеют статус национальной валюты или законного платежного средства, могут получить внутренние нестабильные цены, а также невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Наталия Софиенко
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МВФ биткоин Кристалина Георгиева
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