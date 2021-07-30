Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала самую популярную криптовалюту
Криптовалюта биткоин может стать платежным средством в будущем, но пока она далека от этого. Так считает управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Использование биткоина в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги", – сказала глава МВФ во время открытой беседы с главой центробанка Багамских островов.
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Также Георгиева считает, что национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты. МФВ должен предоставить странам платформу, которая обеспечит функциональную совместимость многих CBDC в будущем, считает Георгиева.
27 июля в МВФ перечислили угрозы, которые несет принятие децентрализованных криптовалют, таких как биткойн, в качестве национальных. Представители фонда указали на то, что страны, в которых криптовалюты имеют статус национальной валюты или законного платежного средства, могут получить внутренние нестабильные цены, а также невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- 9 июня 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткойн легальным платежным средством. Соответствующий закон вступит в силу 7 сентября. При этом в Турции и Китае уже запретили операции с криптовалютой из-за спекуляций. При этом Всемирный банк отказался помогать Сальвадору во внедрении биткойнов из-за влияния майнинга на экологию и проблем с прозрачностью. Также в стране собираются майнить биткойны, используя экологическую энергию, добываемую с помощью вулканов.
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