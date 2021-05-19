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Китай запретил финансовым компаниям проводить операции с криптовалютой

19.05.2021, 08:50
Китай запретил финансовым компаниям проводить операции с криптовалютой - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, и предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами. Они раскритиковали криптовалюту за спекулятивность, сообщает Reuters.

Согласно запрету, учреждения – в частности банки и онлайн-сервисы – не должны предлагать клиентам какие-либо услуги, связанные с криптовалютой. В частности запрещены обмен криптовалют, регистрация, торговля, клиринг, расчеты и ICO (первичное размещение монет для привлечения инвестиций). При этом сохраняется право частных лиц владеть криптовалютой.

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Учреждениям запретили предоставлять доверительные услуги, услуги по хранению или залогу криптовалюты. Также компании не должны выпускать финансовые продукты, связанные с криптовалютой. В документе это решение мотивируется спекулятивностью и волатильностью криптовалюты.

"В последнее время цены на криптовалюту взлетали и падали, а спекулятивная торговля криптовалютой восстановилась, серьезно посягнув на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок", – говорится в заявлении трех регуляторов.

Регуляторы отмечают, что криптовалюты "не поддерживаются реальной стоимостью". Якобы их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

  • В 2017 году Китай закрыл местные биржи криптовалют. На китайский рынок приходилось 90% мировой торговли биткойнами.
  • В июне 2019 года в Народном банке Китая сообщили, что заблокируют доступ ко всем внутренним и иностранным биржам криптовалют и веб-сайтам первичного предложения монет. Цель – ограничить торговлю криптовалютой, отмечает Reuters.
  • В январе 2021-го глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что Bitcoin нужно регулировать из-за случаев спекуляции и отмывания денег.
  • 15 марта 2021-го Reuters сообщил, что запретить криптовалюты хотят в Индии.
  • С 30 апреля Центральный банк Турции запретил использование криптовалюты для покупки товаров и услуг.

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Александр Мясищев
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