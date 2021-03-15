В Индии хотят запретить криптовалюты

Власти Индии готовят законопроект, предусматривающий запрет криптовалют, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Кроме того, закон также предусматривает наказание для всех, кто торгует в стране или даже имеет такие цифровые активы.

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Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов. Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивив.

У владельцев криптоактивов будет полгода, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы.

Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.

"Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранения криптовалют незаконным. Даже Китай, который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций – сейчас 8 млн инвесторов имеют криптоактивов на 100 млрд рупий ($1,4 млрд).

По прогнозам аналитиков JPMorgan, в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000.

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Наталия Софиенко

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