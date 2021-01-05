UA

JPMorgan прогнозирует биткоин по $146 000 в долгосрочной перспективе

05.01.2021, 15:39
JPMorgan прогнозирует биткоин по $146 000 в долгосрочной перспективе - Фото
Фото: depositphotos.com

В долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000. Это прогнозируют стратеги JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет JPMorgan.

Аналитики считают, что текущая рыночная капитализация биткоинов в $575 млрд должна вырасти в 4,6 раз, чтобы соответствовать общему объему инвестиций частного сектора в золото через биржевые фондиы или слитки и монеты.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Вытеснение золота как "альтернативной" валюты свидетельствует о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе. Но сближение волатильности между биткоинами и золотом вряд ли произойдет быстро, и, на наш взгляд, это многолетний процесс. Это означает, что теоретическую цену на биткойн – $146 000 – следует рассматривать как долгосрочную", – пишут эксперты JPMorgan.

В то же время стратеги предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс биткоина до $50 000-100 000. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми, добавили в JPMorgan.

По состоянию на 15:30 по Киеву, по данным Coin Desk, стоимость биткоина составляет $31 801.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
JPMorgan биткоин биткойн ВТС

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 