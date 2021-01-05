JPMorgan прогнозирует биткоин по $146 000 в долгосрочной перспективе

В долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000. Это прогнозируют стратеги JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет JPMorgan.

Аналитики считают, что текущая рыночная капитализация биткоинов в $575 млрд должна вырасти в 4,6 раз, чтобы соответствовать общему объему инвестиций частного сектора в золото через биржевые фондиы или слитки и монеты.

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"Вытеснение золота как "альтернативной" валюты свидетельствует о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе. Но сближение волатильности между биткоинами и золотом вряд ли произойдет быстро, и, на наш взгляд, это многолетний процесс. Это означает, что теоретическую цену на биткойн – $146 000 – следует рассматривать как долгосрочную", – пишут эксперты JPMorgan.

В то же время стратеги предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс биткоина до $50 000-100 000. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми, добавили в JPMorgan.

По состоянию на 15:30 по Киеву, по данным Coin Desk, стоимость биткоина составляет $31 801.

2 декабря рыночная стоимость биткоина впервые превысила $30 000, продолжая рост.

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Наталия Софиенко

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