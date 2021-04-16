Биткоин потерял в цене из-за Турции
Из-за решения властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах, стоимость биткоина обвалилась. Свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
По состоянию на 15:05 пятницы, 16 апреля, один биткоин стоил $60 795 тысячи долларов, потеряв больше 2,5 процента.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Регулятор объяснил, что криптоактивы несут большие риски и никак не регулируются.
Кроме того, указали в банке, их рыночная стоимость чрезмерно волатильна, они анонимны и могут быть использованы для незаконной деятельности.
"Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие услуги не могут быть предложены", — постановил Центробанк Турции.
- 12 февраля 2021 года зампредседателя правления НБУ Алексей Шабан сообщил в интервью LIGA.net, что рынок криптовалют в Украине никак не регулируется, поэтому у НБУ нет статистики об объемах операций с биткоином.
- 6 апреля капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии