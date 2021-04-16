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Биткоин потерял в цене из-за Турции

16.04.2021, 15:10
Биткоин потерял в цене из-за Турции - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Из-за решения властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах, стоимость биткоина обвалилась. Свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 15:05 пятницы, 16 апреля, один биткоин стоил $60 795 тысячи долларов, потеряв больше 2,5 процента.

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Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Регулятор объяснил, что криптоактивы несут большие риски и никак не регулируются.

Кроме того, указали в банке, их рыночная стоимость чрезмерно волатильна, они анонимны и могут быть использованы для незаконной деятельности.

"Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие услуги не могут быть предложены", — постановил Центробанк Турции.

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Наталия Софиенко
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биткоин Турция
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