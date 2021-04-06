Рыночная стоимость всех криптовалют превысила $2 трлн. Топ-10 по капитализации

Капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн. Данные приводит платформа coingecko.

Половина рыночной стоимости всех криптовалют приходится на Bitcoin – $ 1,1 трлн.

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В топ-10 криптовалют по капитализации также входят: Ethereum ($241,3 млрд), Binance coin ($58,5 млрд), Tether ($43 млрд), XRP ($40,8 млрд), Polkadot ($40,6 млрд), Cardano ($38,3 млрд), Uniswap ($16,2 млрд), Litecoin ($14,6 млрд) и Chainlink ($13,1 млрд).

Превышения показателя рыночной стоимости в $2 трлн зафиксировано после роста цены с начала текущей недели на две наиболее популярные криптовалюты – Bitcoin (+3,2%) и Ethereum (+4,5%).

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Роман Брыль

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