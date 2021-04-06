Рыночная стоимость всех криптовалют превысила $2 трлн. Топ-10 по капитализации
Капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн. Данные приводит платформа coingecko.
Половина рыночной стоимости всех криптовалют приходится на Bitcoin – $ 1,1 трлн.
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В топ-10 криптовалют по капитализации также входят: Ethereum ($241,3 млрд), Binance coin ($58,5 млрд), Tether ($43 млрд), XRP ($40,8 млрд), Polkadot ($40,6 млрд), Cardano ($38,3 млрд), Uniswap ($16,2 млрд), Litecoin ($14,6 млрд) и Chainlink ($13,1 млрд).
Превышения показателя рыночной стоимости в $2 трлн зафиксировано после роста цены с начала текущей недели на две наиболее популярные криптовалюты – Bitcoin (+3,2%) и Ethereum (+4,5%).
- 16 января 2021 года аналитики швейцарского банка UBS предостерегли своих клиентов от вложения в криптовалюты, т.к. их стоимость может упасть до нуля из-за государственного регулирования или конкуренции.
- 13 марта cтоимость Bitcoin впервые достигла отметки в $60 000.
- 3 апреля цена второй крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты мира – Ethereum – выросла до $2148, что является ее историческим максимумом.
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