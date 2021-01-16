Стоимость криптовалют упадет до нуля: швейцарский UBS разослал предупреждение клиентам
Аналитики швейцарского банка UBS предостерегли своих клиентов от вложения в криптовалюты, т.к. их стоимость может упасть до нуля из-за государственного регулирования или конкуренции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на текст письма от подразделения банка по управлению частным капиталом UBS Wealth Global Management.
"На наш взгляд, мало что может помешать стоимости криптовалюты упасть до нуля, когда появится какая-то улучшенная версия, или законодательные изменения не окажут влияние на настроения рынка", – говорится в отчете банка, составленного аналитиками в ответ на запросы клиентов о целесообразности покупки биткоинов.
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В качестве примеров резкого обесценивания технопродуктов в UBS напомнили истории браузера Netscape и соцсети Myspace, которые в свое время пользовались большой популярностью, но исчезли с рынка.
В отчете также говорится, что в краткосрочной перспективе цены на криптовалюты могут расти за счет динамики рынка, институциональных инвесторов и ограниченного предложения.
Однако в обозримой перспективе рынок криптовалют ждет неминуемое вмешательство со стороны регулирующих органов, что существенно скорректирует цену криптовалют. В UBS отметили, что, к примеру, в Великобритании уже запретили покупку криптовалютных деривативов розничными инвесторами.
"Инвестируйте в криптовалюты столько денег, сколько вы готовы потерять", – рекомендовали аналитики UBS Wealth в письме к своим клиентам.
- 5 января 2021 года JP Morgan Chase опубликовал прогноз, согласно которому в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000.
- 7 января 7 января Bitcoin впервые достиг $40 000. После этого криптовалюта начала дешеветь.
- 14 января цена биткоин вновь превысила $38 000. Курс биткоина начал активно расти после того, как палата представителей конгресса США утвердила второй импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу.
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