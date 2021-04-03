Крипотовалюта Ethereum установила новый ценовой рекорд: помогли Visa и миллиардер Кьюбан
Цена второй крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты мира – Ethereum – выросла до $2148, что является ее историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки coindesk.
Спрос на криптовалюту вызван сообщением платежной системы Visa о начале криптовалютных транзакции с использованием блокчейна Ethereum. Помогать Visa в криптооперациях будет платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.
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Также росту интереса к Ethereum способствовало заявление американского миллиардера Марка Кьюбана, владельца баскетбольного клуба НБА Dallas Mavericks.
В интервью подкасту The Delphi Кьюбан сообщил, что его криптопортфель на 30% состоит из Ethereum, а на 60% — из биткоинов. Он подчеркнул, что начал покупать Ethereum четыре года назад и жалеет, что не сделал этого раньше, поскольку, по его мнению, эта цифровая валюта "ближе всего к настоящей валюте".
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