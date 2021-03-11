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Майнеры грозят устроить протест из-за обновления в сети Ethereum, которое снизит их доход

11.03.2021, 10:37
Майнеры грозят устроить протест из-за обновления в сети Ethereum, которое снизит их доход - Фото
Ethereum (Фото: ЕРА)

Майнеры Ethereum, которые выступают против обновления EIP-1559, в знак протеста 1 апреля перенаправят свои вычислительные мощности на один майнинг-пул — Ethermine в течение 51 часа. Об этом пишет РБК.

Цель этой акции не атаковать сеть, а показать, что такие атаки возможны.

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Майнеры хотят получить 51% от общего хешрейта сети, чтобы обладать достаточной мощностью для внесения односторонних изменений в протокол Ethereum.

Обновление EIP-1559 планируют внедрить в сеть Ethereum в июле текущего года. Изменения призваны снизить рекордные комиссии, которые вызваны высокой нагрузкой на блокчейн.

Разработчики Ethereum хотят полностью изменить систему начисления комиссий внутри сети. Часть комиссий, которые сейчас майнеры получают как оплату за обработку транзакций, будет сжигаться. Из-за этого доход майнеров может упасть в два раза. Крупнейший майнинг-пул Ethereum Sparkpool (24% хешрейта) сразу выступил против обновления EIP-1559, в то время как пул F2Pool (11% хешрейта) поддержал грядущие изменения.

Ethereum – платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Платформа была предложена основателем журнала Bitcoin Magazine Виталием Бутериным в конце 2013 года, запущена 30 июля 2015 года.

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Наталия Софиенко
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Ethereum криптовалюта майнеры
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