Индийская криптобиржа демонстрирует рекордные объемы торгов

Индийская криптовалютная биржа WazirX сообщает, что ежемесячно демонстрирует самые высокие показатели по объему торгов среди всех бирж страны, сообщает bitcoin.com.

Как заявил глава биржи Нишал Шетти, недавний рост цен на криптовалюты побудил многих граждан снова начать торговать.

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"Каждый раз, когда появляется волатильность, люди забывают о проблемах и начинают торговать. Именно поэтому мы видим, как быстро растут объемы", - отметил он.

В апреле центральный банк Индии (RBI) выпустил циркуляр, запрещающий финансовым учреждениям, находящимся под его контролем, предоставлять услуги криптовалютным компаниям. Кроме этого, индийское правительство планирует запретить хранить криптовалюту местным жителям. В ответ на это WazirX запустила P2P платформу.

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"В декабре суточный объем торгов впервые превысил 200 BTC – это наш рекорд и самый высокий показатель среди всех бирж в Индии", - рассказал Шетти.