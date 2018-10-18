В Индии хотят запретить криптовалюту

Правительство Индии планирует запретить хранить криптовалюту местным жителям, сообщает Moneycontrol.
Как сообщает издание, ранее центральный банк запретил финансовым организациям обслуживать компании, связанные с криптовалютами.
К декабрю текущего года специальный комитет, который возглавляет секретарь отдела экономики Субхаш Чандра, представит отчет с рекомендациями по регулированию криптовалютного рынка. Чиновники уверены, что новый вид активов не станет частью финансовой системы. В то же время, власти положительно относятся к технологии блокчейн.
Из-за жестких правительственных мер с индийскими торговыми площадками отказались работать банки, поэтому биржи не могут поддерживать криптовалюты.
В частности, одна из крупнейших платформ в стране - Zebpay, прекратила работу, после чего открыла два подразделения на Мальте и в Сингапуре, сейчас она готовится к выходу на международный уровень.
При этом, платформа Unocoin планирует установить 30 криптовалютных банкоматов по всей стране. Таким образом пользователи смогут вносить и выводить деньги без использования банковского обслуживания.
Напомним, по мнению экспертов Международного валютного фонда, криптовалюты могут пробить новые бреши в мировой финансовой системе.
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