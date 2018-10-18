В Индии хотят запретить криптовалюту

Власти страны пытаются максимально ограничить доступ жителей к цифровым активам

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Правительство Индии планирует запретить хранить криптовалюту местным жителям, сообщает Moneycontrol.

Как сообщает издание, ранее центральный банк запретил финансовым организациям обслуживать компании, связанные с криптовалютами.

К декабрю текущего года специальный комитет, который возглавляет секретарь отдела экономики Субхаш Чандра, представит отчет с рекомендациями по регулированию криптовалютного рынка. Чиновники уверены, что новый вид активов не станет частью финансовой системы. В то же время, власти положительно относятся к технологии блокчейн.

Из-за жестких правительственных мер с индийскими торговыми площадками отказались работать банки, поэтому биржи не могут поддерживать криптовалюты.

В частности, одна из крупнейших платформ в стране - Zebpay, прекратила работу, после чего открыла два подразделения на Мальте и в Сингапуре, сейчас она готовится к выходу на международный уровень.

При этом, платформа Unocoin планирует установить 30 криптовалютных банкоматов по всей стране. Таким образом пользователи смогут вносить и выводить деньги без использования банковского обслуживания.

Напомним, по мнению экспертов Международного валютного фонда, криптовалюты могут пробить новые бреши в мировой финансовой системе.