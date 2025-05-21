США выдвинули обвинение в мошенничестве криптокомпании Unicoin и ее руководству

Бывший российский предприниматель, предлагавший $1 миллион за арест Путина, получил в США обвинение в мошенничестве с криптой

Фото: Александр Конаныхин / сайт бизнесмена

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против криптовалютной компании Unicoin и ее руководства, сообщается на сайте SEC.

Компанию и трех ее руководителей – CEO Александра Конанихина, бывшего президента Сильвину Мосчини и бывшего инвестиционного директора Алекса Домингеса – обвиняют в мошенничестве при привлечении инвестиций.

Конанихин – бывший российский бизнесмен, который живет в США. В начале полномасштабной войны он пообещал заплатить $1 миллион тому, кто задержит Владимира Путина.

По версии следствия, платформа Unicoin обманула более 5000 инвесторов, собрав от них более 100 миллионов долларов.

Утверждается, что в Unicoin фальсифицировали свою финансовую ситуацию и сообщали инвесторам о десятилетиях финансовой стабильности, когда на самом деле компания имела средства обычно менее чем на год, а в некоторых случаях не более чем на несколько месяцев.

"Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководители эксплуатировали тысячи инвесторов, давая фиктивные обещания, что их токены будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценных объектов недвижимости. Но, как мы утверждаем, активы недвижимости стоили лишь малую часть того, что заявляла компания, а большинство продаж сертификатов прав были иллюзорными. Высшее руководство Unicoin, как утверждается, укоренило мошенничество, и сегодняшний иск направлен на привлечение к ответственности за их поведение", — сказал Марк Кейв, заместитель директора отдела правоприменения SEC.

SEC подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка, требуя судебного запрета, возврата незаконно полученных средств с процентами и гражданских штрафов против всех обвиняемых.

Юрисконсульт компании Ричард Девлин согласился заплатить штраф в размере $37 500, не признавая и не отрицая обвинений SEC.