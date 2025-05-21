США висунули обвинувачення в шахрайстві криптокомпанії Unicoin та її керівництву

Колишній російський підприємець, який пропонував $1 мільйон за арешт Путіна, отримав у США обвинувачення в шахрайстві з криптою

Фото: Олександр Конанихін / сайт бізнесмена

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти криптовалютної компанії Unicoin та її керівництва, повідомляється на сайті SEC.

Компанію та трьох її керівників – CEO Олександра Конанихіна, колишню президентку Сільвіну Мосчіні та колишнього інвестиційного директора Алекса Домінгеса – обвинувачують у шахрайстві при залученні інвестицій.

Конанихін – колишній російський бізнесмен, який живе у США. На початку повномасштабної війни він пообіцяв заплатити $1 мільйон тому, хто затримає Володимира Путіна.

За версією слідства, платформа Unicoin обманула понад 5000 інвесторів, зібравши від них понад $100 мільйонів.

Стверджується, що в Unicoin фальсифікували свою фінансову ситуацію і повідомляли інвесторам про десятиліття фінансової стабільності, коли насправді компанія мала кошти зазвичай менш ніж на рік, а в деяких випадках не більше ніж на кілька місяців.

"Ми стверджуємо, що Unicoin та її керівники експлуатували тисячі інвесторів, даючи фіктивні обіцянки, що їхні токени будуть забезпечені реальними активами, зокрема міжнародним портфелем цінних об'єктів нерухомості. Але, як ми стверджуємо, активи нерухомості коштували лише малу частину того, що заявляла компанія, а більшість продажів сертифікатів прав були ілюзорними. Найвище керівництво Unicoin, як стверджується, укорінило шахрайство, і сьогоднішній позов спрямований на притягнення їх до відповідальності за їхню поведінку", – сказав Марк Кейв, заступник директора відділу правозастосування SEC.

SEC подала позов до суду Південного округу Нью-Йорка, вимагаючи судової заборони, повернення незаконно отриманих коштів з відсотками та цивільних штрафів проти всіх звинувачених.

Юрисконсульт компанії Річард Девлін погодився сплатити штраф у розмірі $37 500, не визнаючи й не заперечуючи звинувачень SEC.