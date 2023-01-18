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U set the Level. Компания WhiteBIT запускает криптоквартирники с лидерами в прямом эфире p

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 12:00
U set the Level. Компания WhiteBIT запускает криптоквартирники с лидерами в прямом эфире - Фото

На правах рекламы

Разговоры о крипте, звездные гости, информативно и по фану – вот, что обещает аудитории крупнейшая криптобиржа в Европе

WhiteBIT запускает серию криптоквартирников, где все желающие смогут послушать лидеров Украины из разных индустрий в прямом эфире. Тех, кто является трендсетерами, меняет страну, меняет рынок и задает уровень в бизнесе, волонтерстве, финансах, шоу-бизнесе, музыке и медиа. Во время войны большинство украинцев остались на жизненном распутье, не знают, куда двигаться, как развиваться, чем заниматься. WhiteBIT хочет вдохновить как криптокомьюнити, так и всех украинцев. В центре идеи проекта находится человек, который самостоятельно задает в своей жизни: уровень, стиль, цель, ритм, мелодию.

Именно поэтому компания пригласила тех, кто своими действиями и достижениями вдохновляет и демонстрирует, что правила можно менять. Выступления пройдут в формате прямых эфиров.

Первый криптоквартирник "U set the Level" пройдет 11 и 12 февраля на странице whitebit_ua в Instagram.

Ежемесячно запланирован марафон прямых эфиров со звездными гостями и криптоэкспертами. Благодаря запланированному формату зрители не просто послушают звезд, но и узнают о взаимодействии блокчейна и новейших технологий с другими сферами бизнеса, а также смогут задать вопросы экспертам и выиграть подарки. Одной из первых спикеров проекта стала Jerry Heil, которая презентует новый трек.

Других звездных спикеров и модераторов компания будет раскрывать постепенно в течение месяца на странице WhiteBIT. Для просмотра нужно только быть подписчиком Instagram WhiteBIT и ждать новость с анонсом.

Справка:

WhiteBIT – крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. Корни команды украинские, большинство из города Харьков. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 6 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

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криптобиржа рынок криптовалюты
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