В Венесуэле торги биткоином бьют рекорды

На прошлой неделе в Венесуэле оборот по торгам биткоином на p2p-площадке составил 1974 BTC, сообщает CoinDance.

За неделю до этого этот показатель составлял 1743 BTC. Таким образом, всего за семь дней рост составил 11%.

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Несмотря на то, что BTC с начала года подешевел более чем на 80%, для венесуэльцев эта криптовалюта остается весьма актуальным средством сохранения стоимости. Это при том, что руководство страны активно продвигает государственную криптовалюту El Petro.

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Напомним, 20 февраля в оборот вышла венесуэльская криптовалюта El Petro. Она основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. По мнению инициатора идеи, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, El Petro поможет стране нарастить "денежный суверенитет", преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США и помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений.

Ранее сообщалось, что венесуэльская криптовалюта попала под санкции США. В начале ноября власти Венесуэлы заявили о предоставлении странам-участницам ОПЕК свою криптовалюту petromoneda в качестве расчетного средства.