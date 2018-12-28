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28.12.2018, 19:16

В Венесуэле торги биткоином бьют рекорды

В Венесуэле торги биткоином бьют рекорды

Местная криптовалюта El Petro не помешала биткоину достичь исторических максимумов по объему торгов

На прошлой неделе в Венесуэле оборот по торгам биткоином на p2p-площадке составил 1974 BTC, сообщает CoinDance.

За неделю до этого этот показатель составлял 1743 BTC. Таким образом, всего за семь дней рост составил 11%.

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Несмотря на то, что BTC с начала года подешевел более чем на 80%, для венесуэльцев эта криптовалюта остается весьма актуальным средством сохранения стоимости. Это при том, что руководство страны активно продвигает государственную криптовалюту El Petro.

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Напомним, 20 февраля в оборот вышла венесуэльская криптовалюта El Petro. Она основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. По мнению инициатора идеи, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, El Petro поможет стране  нарастить "денежный суверенитет", преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США и помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений.

Ранее сообщалось, что венесуэльская криптовалюта попала под санкции США. В начале ноября власти Венесуэлы заявили о предоставлении странам-участницам ОПЕК свою криптовалюту petromoneda в качестве расчетного средства

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Теги: биткоин, El Petro
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