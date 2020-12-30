Гривня укрепляется в канун новогодних праздников. Что дальше – девальвация или доллар подешевеет?

Украинская экономика заканчивает сложнейший 2020 год с долларом дешевле 28,5 грн/$.

Это – одновременно и плохая, и хорошая новости: с одной стороны, с января курс вырос на 4,5 грн, с другой – примерно на таком же уровне гривня находилась в конце 2017 и 2018 годов.

Как украинский валютный рынок начнет 2021-й? Сохранится ли традиционное для пост-новогоднего периода укрепление гривни и стоит ли ждать девальвации сразу же после праздников?

Ответ, как и в течение почти всего уходящего года, зависит не от экономики, а от ситуации с коронавирусом: не только в Украине, но и в мире, говорят опрошенные финансисты.

Детали – в традиционном обзоре LIGA.net.

Гривня укрепляется перед праздниками. Что происходит с курсом

Последняя неделя 2020 года заканчивается укреплением гривни: если перед Рождеством доллар подорожал до 28,43 грн/$, то в период с 28 по 30 декабря курс вернулся в район 28,2-28,3 грн/$ – как и прогнозировали в середине месяца банкиры, опрошенные LIGA.net.

28,3 грн/$ – привычный курс для украинского валютного рынка последних трех месяцев. Фактически с середины сентября межбанк не выходил за пределы диапазона 28-28,5 грн/$. Такая стабильность нарушалась несколько раз: в ноябре, когда курс балансировал на грани двухлетнего антирекорда, и в декабре, когда впервые с начала сентября доллар опустился ниже 28 грн/$.

Вечером, 29 декабря, доллар в банках можно было купить по 28,25-28,5 грн/$, 34,5-34,85 грн/€.

Курс в 2021 году. Новый штамм коронавируса, локдаун и спекулянты

Почему гривня укрепилась в конце года

Финансисты называют несколько причин.

Во-первых, перед 25 декабря активизировалось сразу несколько источников спроса на доллар: "дочки" иностранных компаний покупали валюту под дивиденды, импорт пытался закрыть контракты, часть спроса была вызвана большими расходами государства, которое наверстывало невыполнение бюджета предыдущих месяцев. Экспортеры при этом не продавали валюту благодаря крупным выплатам возмещений НДС.

Дополнительный минус Украине преподнесли новости о новом штамме коронавируса в Великобритании: в эти дни валюты развивающихся стран дешевели почти синхронно. Результат – за неделю с 15 по 22 декабря доллар подорожал на 66 копеек.

Во-вторых, после 25 числа необычный спрос на валюту пропал и рынок вернулся к привычному состоянию. Это же касается и внешних факторов: ситуацию относительно "нового ковида" успокоили известия о том, что этот тип вируса также поддается лечению существующих вакцин. Поддержку гривне оказали и продажи валюты со стороны населения – обычная ситуация для предновогодних дней.

Что будет с курсом после Нового года

Пять лет подряд (даже в аномальном 2019-м) украинский валютный рынок начинал год с краткосрочного укрепления курса, но затем гривня каждый раз девальвировала. На один из таких периодов пришелся действующий пятилетний антирекорд валютного межбанка: 28,92 грн/$ в январе 2018-го.

Похожий сценарий повторится и в 2021 году, ожидают опрошенные банкиры. Между Новым годом и православным Рождеством у курса есть все шансы вернуться в район около 28 грн/$ – как минимум, за счет традиционного снижения деловой активности в начале года.

В 2021-м тренд поддержит локдаун: из-за коронавируса Украина закрывает магазины и заведения практически до конца января, спрос на валюту со стороны иморта, вероятно, упадет (хотя и не так сильно, как было на весеннем карантине).

Однако дальше рынок способен снова превысить отметку в 28,5 грн/$ и дойти к концу января до 28,7 грн/$. Если это произойдет, межбанк установит новый антирекорд за два года.

Валютное затишье плюс локдаун

Несмотря на позитив относительно ситуации с новым штаммом коронавируса, это – основная причина потенциальной девальвации в начале 2021 года. Как и зимой 2020-го финансовые рынки во всем мире снова будут пристально следить за эпидемиологической ситуацией.

Для развивающихся стран это плохие новости: в такие моменты инвесторы предпочитают не рисковать (украинские активы – высокодоходные, но очень рисковые), стараясь уходить в доллар.

Если самые плохие прогнозы не оправдаются, в силу вступит сценарий с плавным укреплением гривни ближе к весне, согласно которому не исключена ревальвация в район 26-27 грн/$.

Стоит ли бежать в обменник за дешевым долларом?

Опрошенные банкиры не ожидают большого ажиотажа на розничном валютном рынке в начале января. Причина та же – локдаун, который может серьезно приглушить потребительский спрос.

Кроме того, начало января – золотое время для валютных спекулянтов. До 11 января межбанк будет работать вполсилы – идеальные условия для желающих разогреть курс. Такая попытка может произойти и в новом году. Поэтому финансисты не советуют делать каких-либо выводов о ситуации с курсом в околопраздничные дни января.

Что дальше. Прогноз до 15 января

С каким курсом Украине встретит первые дни 2021 года?

Опрошенные банкиры ориентируются на диапазон в 27,9 – 28,45 грн/$ на период до 15 января.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль и ОТП Банка.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.