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Праздник должников | Коллекторы в реестре: полноценно заработал антиколлекторский закон. Что нужно знать?

Коллекторы в реестре: полноценно заработал антиколлекторский закон. Что нужно знать? - Фото
Фото: pixabay
14.10.2021, 12:59

Взыскивать долги с 14 октября могут только зарегистрированные коллекторы. Что они могут делать и как должникам защитить свои права?

С 14 октября начал полноценно действовать так называемый "антиколлекторский" закон. Теперь взысканием просроченных потребительских кредитов смогут заниматься только те компании, которые занесены в публичный реестр Нацбанка. По данным, которые Национальный банк предоставил LIGA.net, 73 компании подали заявки, но на 12 октября только 33 прошли отбор и были включены в реестр. На рассмотрении НБУ находится еще 29 заявок.

Закон №1349-IX о защите прав потребителей при урегулировании просроченной задолженности вступил в силу еще 14 июля, но без реестра компаний у НБУ не было реальных механизмов контроля. "Если обобщить, новый закон запретил неэтичные методы работы с должниками. У банков и коллекторов осталось право напоминать потребителям об их долге", – говорит первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова (она курирует коллекторское направление).

Коллекторские компании должны вежливо общаться с должниками, а в случае нарушений прописанных правил – угроз, звонков не в урочное время – украинцы смогут пожаловаться в правоохранительные органы и Нацбанк.  

Минимум, который грозит коллекторам, – штраф, максимум – исключение из реестра, а значит прекращение работы.

Как будет работать легализованный рынок коллекторов и как НБУ будет отслеживать их работу, разбиралась LIGA.net

Коллекторов записали в реестр

До принятия закона №1349-IX рынок коллекторов никак не регулировался. Банки или финансовые учреждения привлекали к взысканию долга любую юркомпанию без какой-либо лицензии, заявляла в начале 2021 года Рожкова. Нередко коллекторы прибегали к угрозам, шантажу и др.

"Коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая уголовно наказуемые деяния. Чтобы мотивировать должников вернуть деньги, коллекторы довольно часто прибегают к психологическому давлению на них и членов их семей, применяя жесткие, а иногда и противоправные методы", – поясняли авторы закона.

В июле вступили в силу положения закона о поведении коллекторов с должниками. А с 14 октября фактически легализовали рынок коллекторов – предоставлять услуги смогут те компании, которые внесены в реестр Нацбанка.

Компании, которые не попадут в реестр НБУ, не смогут заниматься коллекторской деятельностью. Если банки и финучреждения не расторгнут с такими компаниями договоры, их ждет штраф от  51 000 грн до 102 000 грн.

Всего за последний месяц регулятору поступило 73 заявки, из которых 9 оставлены без рассмотрения, еще 14 будут рассмотрены комитетом в ближайшее время, а 15 находятся в работе.

"Двум компаниям было отказано в регистрации из-за непрозрачной структуры собственности. Некоторые компании отозвали свои пакеты (документов), некоторые оставлены без рассмотрения по причине некомплектности поданных документов", – рассказала LIGA.net Катерина Рожкова.

У заемщиков будет доступ к информации о коллекторских компаниях, датах включения их в реестр, а также контактных данных. Так что любой сможет проверить законны ли действия коллектора.

"И в случае если такие компании не числятся в реестре, физические лица имеют право отказываться от общения с этими компаниями", – поясняет юрист компании ВОЛХВ Ярослава Борка. Помимо НБУ, можно обратиться в правоохранительные органы, добавляет Николай Максимов, адвокат юркомпании Riyako & Partners.

Узнать, какие компании есть в реестре, можно на сайте НБУ в разделе "Регистрация коллекторских компаний" ---> "Полезные ссылки" ---> "Информация с реестра".

Что могут или не могут коллекторы?

Коллекторам запрещено:

  • осуществлять звонки должнику в нерабочие дни и в период с 20:00 до 9:00 часов;

  • использовать функцию автодозвона более 30 минут в сутки;

  • угрожать и шантажировать;

  • разглашать любую информацию о должнике третьим лицам;

  • вводить должника в заблуждение по поводу размера процентов и неустойки;

  • сообщать о размере долга родственникам заемщика;

  • совершать любые действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность заемщика.

Коллекторы должны:

  • во время первого взаимодействия с потребителями представитель коллекторской компании будет обязан сообщить свое имя, правовое основание такого взаимодействия, размер просроченной задолженности;

  • по требованию должника предоставить документы с детальным расчетом просроченной задолженности, а также основание ее начисления в течение пяти рабочих дней. Если коллектор этого не делает, компания не имеет права повторно взаимодействовать с потребителем;

  • коммуникация с третьими лицами (родственники, друзья указанные заемщиком в договоре. – Прим. Ред.) будет возможна лишь с их согласия и если это предусмотрено договором.

Если коллектор и кредитор нарушают права потребителей, Нацбанк имеет право применять санкции.

"Но потребитель обязательно должен информировать регулятора. Важно, чтобы они были подкреплены фактами нарушений", – объясняет Рожкова.

И уже есть прецедент. В начале октября НБУ оштрафовал компанию "Кредитпроминвест" на 102 000 грн, которая неэтично повела себя с должником. Она действовала на основании переуступки прав требования долга (факторинг).

"Компания терроризировала женщину. Рассылала ее коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера. Также коллекторы звонили ее соседям, требуя помочь заставить женщину погасить задолженность, угрожали ей самой", – заявила тогда на своей странице в Facebook автор закона о коллекторах, народный депутат Ольга Василевская (Слуга народа). По ее словам, если в отношении компании будут следующие жалобы, ее лишат лицензии.

Но у коллекторов есть лазейка, как не попасть в реестр. Опрошенные LIGA.net юристы рассказывают, если коллекторская компания переоформляет долг и становится новым кредитором, например, на основании уступки права требования, то регистрироваться в НБУ ей не нужно. В этом случае уже не коллекторская компания, а юрлицо становится  новым кредитором по переуступке долга. 

В Нацбанке считают, что отсутствие компании в реестре не означает, что регулятор не может применить к ней санкции. По мнению Рожковой, если покупая долг компания будет нарушать закон, то НБУ может применять санкции к банкам и небанковским кредитным учреждениям, продавшим долг. По закону они имеют право работать только с теми, кто есть в реестре.

Как закон повлияет на возврат долгов

Рожкова не ожидает, что легализация коллекторов, приведет к всплеску неплатежей по потребительским кредитам.

Банки отмечают, что сейчас сложно оценить, будет ли им сложнее взыскивать долги. "Сейчас  растет объем просроченной задолженности по потребкредитам. Этот фактор нужно рассматривать не только с точки зрения работы нового законодательства, но и других негативных факторов, например, экономических, эпидемической ситуации и, как следствие, уменьшения или потери доходов должниками", – отмечает Юрий Ильенко, начальник службы по работе с проблемными активами банка Клиринговый Дом.

Авторы: Наталья Кухаренко, Вероника Гаврилюк

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