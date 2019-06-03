Кто и когда может обвалить гривню. Прогноз на лето

Смена власти, трудности с МВФ, разговоры о дефолте – гривня заканчивает сложный период девальвацией, подешевев за последние две недели мая на 70 копеек.

Есть риск, что это только начало. Причина – не столько в политической нестабильности, сколько в иностранных инвесторах, вложивших зимой и весной в украинские ОВГЗ свыше $1 млрд. За три летних месяца значительная часть этих денег может уйти из Украины.

Кто и как угрожает гривне и способен ли украинский валютный рынок компенсировать потенциальный отток валюты?

Кто сделал гривню сильной

Период с марта по май 2019 года стал одним из лучших для гривни за последние несколько лет. За исключением краткосрочных колебаний в марте, курс не поднимался выше 27 грн/$, а в некоторые моменты вплотную приближался до 26 грн, чего не было с середины 2018-го.

Что поддерживало гривню в период больших политических потрясений в стране? Как и в прошлом году, помогли деньги иностранных инвесторов, которые с января по май увеличили портфель гривневых облигаций внутреннего госзайма с 6 до 41,9 млрд грн (около $1,3 млрд). Это не просто наивысший показатель в истории, в гривневом эквиваленте он в три раза превышает рекорд прошлого года в 14,3 млрд грн.

Зачем иностранцы инвестируют в украинский госдолг?

Впервые иностранные инвесторы заинтересовались украинскими ценными бумагами зимой 2018 года – сразу после того, как НБУ резко повысил учетную ставку до 16% годовых. Это увеличило доходности по облигациям внутреннего госзайма, которые Минфин регулярно выпускает для финансирования дефицита бюджета.

Украинские ОВГЗ стали одним из самых высокодоходных инвестинструментов в мире. Помимо высокой ставки, иностранцы получали серьезный бонус благодаря сезонным колебаниям курса гривни, которая обычно девальвирует осенью и зимой и укрепляется весной-летом. Такой капитал часто называют спекулятивным.

Для того, чтобы купить ОВГЗ иностранцам нужно завести в Украину валюту и обменять ее на гривню – поэтому такие инвестиции укрепляют курс. Проблема в том, что основная часть этих денег заходит в краткосрочные бумаги. Инвестируя в гривневые ОВГЗ в начале года и обменяв валюту по высокому курсу, нерезиденты рассчитывают откупить свою инвестицию обратно в доллары по гораздо более выгодной цене уже в середине лета.

В прошлом году покупка ОВГЗ на $10 млн в феврале, при условии выхода из актива в июне, принесла бы инвестору $2,8 млн (с учетом 1,5% военного сбора) – доходность в 28% годовых.

Кто эти нерезиденты? Инвестициями занимаются крупные иностранные фонды, поэтому проследить конечных бенефициаров практически невозможно. Могут ли в их числе находиться украинские политики, чиновники и олигархи? Да. Но опрошенные LIGA.net участники рынка не смогли найти этому каких-либо подтверждений.

Именно нерезиденты стали главным фактором, который позволил гривне выдержать политические потрясения со сменой власти в стране в апреле-мае, отмечает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Дополнительную роль сыграла хорошая конъюнктура на мировых рынках – цены на продукцию украинского экспорта оставались высокими, уточняет директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Еще один "плюс" – активная продажа валюты населением, добавляет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Объяснить стойкость гривни можно и относительной слабостью валют других развивающихся стран, предполагает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"НБУ держит высокими реальные процентные ставки, это обеспечивает приток нерезидентов в ОВГЗ и повышенную прибыльность гривни по сравнению с долларом, – поясняет она. – Вероятно, наряду с неплохой внешней конъюнктурой товарных рынков, это основная причина сильной гривны в первой половине года".

Когда доллар начнет дорожать

Нерезиденты могут перевернуть ситуацию на украинском валютном рынке уже в июне. Все зависит от того, будет ли у них желание работать с украинскими активами дальше.

Практика последних лет показывает: период длительного валютного спокойствия в середине года обрывается резкой девальвацией. Тренд повторяется из года в год, но в 2018-м девальвация гривни началась почти на месяц раньше – в июле, а не в августе-сентябре, как было в предыдущие годы.

Инвестиций иностранцев в ОВГЗ сумму около $340 млн хватило, чтобы внести заметные коррективы в привычную динамику украинского валютного рынка в прошлом году. С начала 2019-го нерезиденты инвестировали в долларах почти в четыре раза больше.

Цикл подорожания доллара может начаться уже в июне, когда Минфин погасит первую крупную партию ОВГЗ, проданных нерезидентам в январе-апреле, прогнозирует главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

План погашений по гривневым облигациям правительства подкрепляет это предположение. С начала года Минфин привлек в бюджет 109,8 млрд грн. Большую половину этой суммы дали покупатели краткосрочных ОВГЗ со сроком погашения до полугода, наиболее плодотворные периоды – январь, март и апрель. В эти месяцы зафиксирован и наибольший прирост портфеля гривневых ОВГЗ у нерезидентов.

Какой именно частью гособлигаций владеют иностранцы, узнать невозможно – Минфин не раскрывает эту информацию. Основная концентрация выплат, которые предстоит сделать Минфину, приходится на июнь-август. В каждый из месяцев выплаты составят не менее 11 млрд грн. В 2018-м к середине августа нерезиденты вывели из ОВГЗ сумму, эквиалентную 96% инвестиций, вложеных в начале года.

В этом году правительство может рассчитывать на то, что значительная часть денег иностранцев будет реинвестирована в новые бумаги, допускает Иосуб из Альпари.

"Желание нерезидентов покупать украинский долг иссякло вместе с обострением тарифного конфликта между США и Китаем, – отмечает начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк. – Однако все будет зависеть от ситуации на глобальных рынках. Если risk off, сментся risk on (уровень популярности рисковых активов среди инвесторов, – Ред.), мы вполне можем ожидать стабилизации курса и очередной волны укрепления гривни".

Гривня и политика: от Зеленского до МВФ

Из семи опрошенных LIGA.net аналитиков только трое согласились дать курсовой прогноз на ближайшие месяцы. В банке Кредит Днепр ориентируются на диапазон в 26,5 – 27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5 - 27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3 - 28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27 - 27,5 грн/$ в конце сентября.

"Курсовые тренды будут определяться вектором и прогнозируемостью экономической и монетарной политики, календарем внешних выплат, ходом сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, доходностью ОВГЗ и уровнем интереса к ним, – перечисляет Куринной из банка Кредит Днепр. – Дополнительные факторы – конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков и объемы экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов".

Как сильно на гривню будут влиять политические события в стране? Нервозность на рынке в связи с политической перезагрузкой и неопределенностью относительно экономической и долговой политики нового руководства Украины уже стала одной из причин подорожания доллара конца мая, говорит Блинов из Альфа-Банка.

Сильное влияние на курс, как и прежде, имеет сотрудничество с МВФ и политическая стабильность, добавляет директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко. Но ключевые факторы, от которых зависит стабильность гривни, все же находятся за пределами Украины, добавляет Ропяк из банка Пивденный.

"Внутренние факторы будут превалировать над внешними только в одном случае, – считает Ропяк. – Если мы столкнемся с войной, революцией или другими подобными событиями".