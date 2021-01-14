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Взгляд в будущее | Курс доллара, экономика и зависимость от вакцины. Какой будет Украина – 2021? Макропрогноз

Курс доллара, экономика и зависимость от вакцины. Какой будет Украина – 2021? Макропрогноз - Фото
Макропрогноз-2021. Коллаж: LIGA.net/Алина Подлесная
14.01.2021, 10:11

Украина проходит коронакризис лучше, чем ожидалось. Что будет в 2021-м: быстрое восстановление или у правительства есть шанс все испортить?

"Гораздо хуже прогнозов января-февраля, но существенно лучше, чем мы ожидали в марте-апреле", – эта фраза гендиректора компании Dragon Capital Томаша Фиалы из недавнего интервью LIGA.net может претендовать на статус самого емкого описания итогов 2020 года для экономики и бизнеса.

Из-за мартовского карантина, рост ВВП (не менее 3%) и курс доллара (меньше 27 гривень на конец 2020-го) сменились гораздо более мрачными прогнозами.

Апокалиптические опасения не оправдались: Украина прошла новый кризис значительно лучше, чем предыдущие, и может восстановиться уже в конце 2021-го, полагают опрошенные LIGA.net экономисты.

Но это не точно. От чего зависит ближайшее будущее, и каким будет следующий год для экономики? Чтобы ответить на этот вопрос, LIGA.net спросила ведущих украинских экономистов и составила консенсус-прогноз по трем показателям – курс доллара, темпы роста ВВП и инфляция.

Как Украина прошла 2020 год

Ожидаемые потери украинской экономики в 2020 году вследствие коронакризиса – 4,6-5,5%, оценивают опрошенные LIGA.net экономисты. Похожие цифры дает и НБУ – менее 5%.

Это – худший показатель за последние пять лет, однако лучший – в сравнении с предыдущими двумя масштабными потрясениями (мировой финансовый кризис 2008-09 и горячая фаза войны с Россией в 2014-15 годах).

За счет чего украинской экономике удалось удивить аналитиков и бизнес? Экономисты выделяют несколько ключевых объяснений.

Восстановление в третьем квартале

По состоянию на конец третьего квартала украинский ВВП отыграл 72% падения, вызванного карантином, оценивают в инвесткомпании ICU. Ключевой фактор роста – взрывные темпы восстановления потребления. По оценке НБУ, рост продаж в ритейле в сентябре был одним из самых высоких в мире.

Структура экономики и хороший экспорт

Падение могло быть гораздо глубже, если бы не относительно слабая роль в ней сферы услуг (рестораны, отели, туризм, которые больше всего пострадали от пандемии) и, напротив, сильное влияние промышленности и агросектора (спрос на продовольствие и металл не падал, несмотря на кризис).

При этом за счет драматического падения мобильности населения по всему миру резко сократился спрос на топливо, а с ним – на нефть и газ, одни из крупнейших статей украинского импорта.

Вакцина

Одни только новости о начале промышленного производства вакцин от коронавируса повысили ожидания относительно роста мировой экономики в 2021 году на 0,5-1 процентных пункта, говорится в декабрьском макроэкономическом отчете ICU.

Это – одна из ключевых причин в целом хорошего окончания года и для Украины: благодаря позитивным настроениям внешних инвесторов Минфину удалось перекрыть дыру в госбюджете крупными заимствованиями в декабре. Улучшение внешнего спроса помогло и украинскому экспорту.

Печатные станки в развитых странах

Коронакризис вызвал беспрецедентную реакцию правительств развитых стран мира – ставки крупнейших центробанков (Европа, США) снизились практически до нуля, параллельно регуляторы (особенно ФРС США) начали масштабные программы насыщения экономик деньгами (когда регулятор покупает за живые деньги финансовые активы).

Вместе с адаптацией финансистов к коронакризису это увеличило рост на рисковые активы (доходности безрисковых, например, гособлигации США стремятся к нулю) – акции и ценные бумаги развивающихся стран.

В конце 2020 года этот тренд дошел и до Украины: впервые за девять месяцев иностранные инвесторы увеличили портфель гривневых ОВГЗ. Не последнюю роль в этом процессе сыграли позитивные сигналы от официальных кредиторов (ЕС выделил €600 млн помощи, а МВФ начал онлайн-миссию) и заметное повышение ставок, под которые украинское правительство привлекает госдолг – в конце декабря доходность пятилетних облигаций превышала 12% годовых.   

Курс, ВВП и инфляция. Консенсус-прогноз на 2021

2021-й должен стать годом восстановления, утверждают опрошенные аналитики. Для Украины это значит самые значительные темпы роста ВВП за последние 8 лет, но в то же время – рост цен и девальвацию гривни до нового исторического минимума/минимального курса за последние пять лет.

ВВП. "Со второго квартала 2021-го мы ожидаем резкое восстановление экономики – благодаря стимулированию внешнего спроса после улучшения ситуации с пандемией вследствие вакцинации", – отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

Чисто украинские факторы роста (консенсус-прогноз на 2021 – 3,6% ВВП) – большие госрасходы при условии, что правительство найдет источники финансирования дефицита в 240 млрд грн, и низкая учетная ставка НБУ. В ICU прогнозируют, что Нацбанк не будет повышать ставку раньше второго полугодия. Ранее регулятор анонсировал начало повышения во втором квартале (прогноз НБУ на четвертый квартал – 7,5%, сейчас – 6%).

В первом полугодии экономику поддержат высокие цены на экспортные товары. "Цены на сталь выросли в полтора раза с конца 2019 года, достигнув рекордных уровней за последние девять лет, зерно также подорожало из-за слабого урожая, – отмечает главная экономистка Dragon Capital Елена Белан. – При этом нефть все еще гораздо дешевле, чем была в начале года. Как результат, условия торговли сырьевыми товарами – наиболее благоприятные для Украины с 2011 года".

В итоге у украинской экономики есть очень хорошие шансы показать стремительный рост уже в первом полугодии. В ICU ожидают рост почти на 11% в первой половине года (один из факторов – низкая база сравнения). Но в целом, согласно консенсус-прогнозу, Украина, скорее всего, не сможет восстановиться от падения в 2020-м – 4,7% роста в 2021.

Курс. Внешние условия, а также январский локдаун, который замедлит темпы восстановления импорта – ключевые условия для потенциального укрепления гривни в первой половине 2021 года.

Гривня может укрепиться до 26,5-27 грн/$. Во втором полугодии девальвация вернется, в том числе, из-за восстановления импорта. К концу года курс может вырасти до 29-30 грн/$.

Кроме валютной выручки от экспорта, еще один важный фактор – инвестиции иностранных инвесторов в украинский госдолг: первый аукцион по размещению гривневых ОВГЗ в 2021 году показал, что нерезиденты сохраняют интерес к украинским активам. Однако такого ажиотажа, как в 2019 году (когда ОВГЗ помогли гривне укрепиться почти на 15% до 23 грн/$) сейчас не будет, полагает Белан из Dragon Capital.

Ее оценка – не более $1 млрд инвестиций (в 2019-м было $4,5 млрд). Также важна роль НБУ – регулятор, скорее всего, не допустит укрепления гривни более чем на 10%, полагает Белан.

Инфляция. В 2020 году цены в Украине выросли на 5%.

В 2021 инфляция ускорится – и уже зимой может выйти за пределы целевого диапазона НБУ (регулятор с 2015 года пытается стабилизировать инфляцию на 5% в среднесрочной перспективе). В ICU ожидают, что большую часть года индекс потребительских цен будет колебаться в районе 6%, в Альфа-Банке Украина прогнозируют ускорение до 7% уже в феврале.

Три риска 2021-го. Вакцина, МВФ и госдолг

Главный риск озвученного прогноза – всеобщая вакцинация не поможет миру справиться с коронавирусом.

Как часто бывает, у Украины будут дополнительные сложности. Прежде всего, речь о перспективах сотрудничества с МВФ на фоне большого дефицита госбюджета и долговой нагрузки.

Экономисты говорят о следующих рисках для озвученных прогнозов.

Вакцинация

"Основные риски – распространение коронавируса и темпы вакцинации", – говорит Белан из Dragon Capital. Новые локдауны, скорее всего, будут не такими жесткими, как первый, но их количество и длительность остаются под вопросом пока не будет массового иммунитета, добавляет она.

В Украине массовая вакцинация начнется не раньше марта. У нас худшие темпы борьбы с пандемией в Европе. Для экономики это – основной риск. Новый неконтролируемый виток пандемии и увеличение нагрузки на медицинскую систему потребуют введения новых жестких карантинных ограничений – это замедлит экономическое восстановление, добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Повторяющиеся карантины оставят украинский ВВП без одного из ключевых драйверов – расходов домохозяйств. В 2021 году в ICU ожидают рост частного потребления на 7%.

Нестабильные иностранцы

Ситуация с пандемией в мире – важное условие для финансирования госбюджета, который зависит от внешнего спроса на долги украинского правительства. В 2021-м, несмотря на общее восстановление, настроения мировых инвесторов будут по-прежнему нестабильными.

Яркий пример – обвал глобальных рынков после новостей о "британском" штамме коронавируса, напоминает заместитель предправления по казначейству банка Кредит Днепр Оксана Шведа.

Инвесторы-нерезиденты в Украине важны для курса гривни (без них ожидаемого укрепления в первом полугодии не будет) и способности государства поддерживать экономику высокими госрасходами.

Госдолг, бюджет и МВФ

Присутствие внешнего капитала в Украине зависит не только от пандемии, но и от способности украинских властей договориться с Международным валютным фондом.

Первые дни 2021 года показали, что это будет не так просто – 13 января Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона. Это – прямое нарушение прежних договоренностей с МВФ, который еще несколько лет назад ставил условием переход Украины к рыночному ценообразованию стоимости газа.

От Фонда Украине важны не столько ресурсы, сколько сигналы для других инвесторов. Без внешнего финансирования у правительства будут сложности: не только с поддержкой экономики на пути к восстановлению, но и с обслуживанием старых долгов. В 2021 году Украине нужно выплатить около 300 млрд грн и $9,3 млрд. Своих денег на это у нас пока нет.

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