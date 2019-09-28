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Налоговая милиция и борьба с уклонистами: какие законы вступили в силу

Налоговая милиция и борьба с уклонистами: какие законы вступили в силу
28.09.2019, 09:09

Главные налоговые новости прошедшей недели. Анализ Лига:Закон

Пока Верховная Рада Украины делала передышку после двух недель непрерывного штампования новых законов, президент подписывал уже принятые, а Кабинет министров думал о том, как обеспечить бесперебойное наполнение госбюджета.

Что у них получилось?

Вступил в силу Закон о декриминализации фиктивного предпринимательства и усилении ответственности за уклонение от налогов

25 сентября вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" №101-IX от 18 сентября 2019 года (подписан президентом и официально одаопубликован 24 сентября 2019 года в газете "Голос Украины").

Для тех, кто не читал наш обзор недельной давности, объясняем, почему так важен этот Закон.

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Во-первых, он упраздняет статью 205 Уголовного кодекс Украины (УК), которая предусматривала ответственность за фиктивное предпринимательство, однако фактически использовалась контролерами для давления на законопослушный бизнес.

А, во-вторых, поднимает планку уголовной ответственности по статье 212 "Уклонение от уплаты налогов и сборов" УК. С даты вступления в силу закона значительный размер уклонения от налогов,  с которого начинается ответственность по этой статье, вырос втрое: с 960 500 до 2 881 500 грн. В следующем году он будет еще выше благодаря росту прожиточного минимума. Размер штрафов по этой статье тоже вырос в три раза, но грозит он теперь, как мы понимаем, гораздо меньшему количеству налогоплательщиков.

Так что малому и среднему бизнесу будет дышаться немного легче. 

Кабмин продлил полномочия налоговой милиции в составе ГФС

Если есть статья УК, то должен быть и орган, которому она подследственна.

Для вышеупомянутой ст. 212 УК таким следственным органом является налоговая милиция, с которой депутаты уже третий год не могут определиться: то ли ее уже ликвидировали, то ли еще нет.

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И пока Рада не приняла закон о создании принципиального нового органа, Кабмин решил оставить "недоликвидированную" налоговую милицию в составе "недореорганизованной" ГФС. С этой целью принято постановление КМУ №846 от 25 сентября 2019 года.

Напомним, что реорганизация бывшей ГФС началась еще летом, и на данный момент из ее состава выделены Государственная налоговая служба (ГНС) и Государственная таможенная служба (ГТС). А вышеупомянутым постановлением Кабмин разделил сервисную и правоохранительную функции в сфере налогообложения. Правоохранительные функции продолжит осуществлять ГФС до создания нового органа по расследованию финансовых преступлений.

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Тем временем, законопроект "О Бюро финансовых расследований" уже зарегистрирован в Раде. Предполагается, что это будет единый орган, который будет расследовать все экономические преступления против государства. К нему перейдут полномочия налоговой милиции, а также полномочия СБУ и МВД по расследованию экономических преступлений (напомним, что 2 сентября соответствующий департамент в составе МВД уже был упразднен). 

Что с остальными законами?

На прошедшей неделе президент также успел подписать законы, которые объединяют отчетность по налогу на доходы физлиц и ЕСВ (№№ 115-IX и 116-IX от 19 сентября 2019 года). Впрочем, они вступят в силу только с 1 января 2021 года, а до тех пор Минфин еще должен разработать формы единой отчетности.

А вот подписание законов о тотальном применении РРО предпринимателями (проекты №1053-1 и №1073) пока заблокировано в Раде, и депутаты смогут вернуться к ним только после 2 октября, когда начнется новая пленарная неделя. Скорее всего, на ней рассмотрят в первом чтении и законопроект №1210-1, который содержит полторы сотни страниц правок в Налоговый кодекс. Так что продолжаем следить за парламентским действом, нас ждет много интересного. 

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рро налоговая милиция закон о кэшбеке законопроект 1210 налоговые инициативы
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