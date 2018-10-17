Обратный отсчет. Как Украина будет гасить госдолг в 2019 году

2019-й для Украины – год двойных выборов и пиковых выплат по госдолгу. Как правительство будет погашать $9,1 млрд?

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Украине нужно погасить $1,7 млрд валютных заимствований до конца 2018 года и $9,1 млрд - в 2019-м. Пока основная часть выпадает на ОВГЗ. Ближайшие выплаты - $501 млн 17-го и €210 млн – 24-го октября. В следующем году правительству предстоит гасить долг по еврооблигациям прошлых лет, а также - обязательства перед МВФ.

Если с выплатами этого года правительство могло бы справиться и своими силами (часть выплат закроют за счет ЗВР, часть - рефинансируют), то уже в 2019-м возникнут проблемы, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты.

Искать деньги нужно уже к февралю, когда Украина за месяц должна будет выплатить $1,7 млрд.

(Не) спокойный 2018-й

Основа выплат конца 2018-го – облигации внутреннего госзайма, номинированные в валюте. Кроме бумаг со сроком погашения в октябре, по $100 млн Минфину предстоит погасить в ноябре и декабре.

Еще $600 млн – выплаты в пользу МВФ. Украина погасит их за счет международных резервов НБУ ($16,638 млрд на конец сентября), ОВГЗ Министерство финансов рефинансирует новыми выпусками, прогнозирует глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

За первые две недели октября Минфин привлек от размещений новых ОВГЗ на внутреннем рынке $600 млн, рассказывает старший финансовый аналитики ICU Тарас Котович. "Этого достаточно для выплаты 17 октября, – отмечает он. – Но уже под погашение через неделю придется привлекать дополнительные объемы валюты".

Заимствования на внутреннем рынке будут обходиться правительству недешево. На аукционе 9 октября "длинные" ОВГЗ с погашением в январе 2020 года были размещены под 7,5% годовых, говорит главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. Еще несколько недель назад Минфин отказывался привлекать доллар дороже 5,95% годовых, добавляет он.

Кроме выплат по долгам, Минфину в этом году нужно аккумулировать средства для финансирования дефицита бюджета, уточняет Паращий.

"Без внешних заимствований даже в этом году обойтись сложно, но они завязаны на позитивное решение со стороны МВФ, – говорит он. – Без скорого решения Фонда у правительства могут возникнуть проблемы с финансированием расходных статей бюджета даже при стопроцентном рефинансировании погашаемых ОВГЗ".

За три квартала бюджет недополучил 93,6 млрд грн плановых поступлений, отмечал в начале октября глава Счетной палаты Валерий Пацкан. По его данным, 66,5 млрд грн этой суммы – преимущественно внешние заимствования: из запланированных 56 млрд грн, Минфин привлек от размещения еврооблигаций только 19,4 млрд грн.

Февральское испытание

Первые крупные выплаты в валюте ожидают Украину уже в феврале – $1,7 млрд, включая $725 млн, привлеченные Минфином в августе от "экстренного" размещения еврооблигаций под 9,2% годовых. Этот долг правительство надеялось погасить за счет средств МВФ и других международных кредиторов.

В январе Минфин должен погасить валютные ОВГЗ на сумму $300 млн. Провести ролловер этих бумаг (погашение за счет нового выпуска) будет сложнее, поскольку основные их держатели – госбанки Ощад и Укрэксим – в марте и апреле погашают свой долг по еврооблигациям на общую сумму в $800 млн, отмечает Паращий из Concorde Capital. То есть лишней валюты под покупку госдолга у них не будет.

Особенность следующего года – основная долговая нагрузка приходится не на ОВГЗ, которые можно рефинансировать, а на еврооблигации, добавляет Блинов из Альфа-Банка. Первого марта Украина должна выплатить традиционный купон по евробондам на $444 млн, 16 мая – погасить $1 млрд, полученных под госгарантии США в 2015 году, перечисляет он.

Кроме февраля и мая, крупное погашение ожидает Украину в сентябре, когда помимо $0,7 млрд погашения еврооблигаций правительству нужно выплатить $600 млн в пользу МВФ. Столько же в этом месяце выпадает на погашение процентов по другим выпускам евробондов.

Деньги под рукой

Ресурс под выплаты следующего года Минфин не сможет получить на внутреннем рынке даже под повышенную ставку, считает Котович из ICU. Рабочий коридор ставок для украинского правительства сейчас – 7,5-9,5%, отмечает член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

"В США по активам с умеренным риском можно получить 4-4,5%, – говорит Шапран. – Сравните риски в Украине и в США: премия за риск в 3-4 процентных пункта кажется даже маленькой, как для нашего случая".

Стоимость заимствований, как на внешних, так и на внутреннем рынках, будет прямо зависеть от результатов переговоров Украины с МВФ, напоминает старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская. Обойтись без денег МВФ можно и в 2019 году, но это чревато растратой ЗВР и, как следствие, понижением кредитных рейтингов Украины, добавляет Шапран из УОФА.

"В краткосрочной перспективе рассчитаться по долговым обязательствам можно, – отмечает Пионтковская. – Но дальше все будет сложно и дорого, если не заручиться поддержкой от международных финансовых институтов".

Пока же финансирование Фонда не столь критично для Украины: правительство до конца года способно справиться с долговой нагрузкой своими силами, считает Шапран.

"Фонд не видел необходимости в финансировании Украины именно этой осенью, страна пока справляется с выплатами, - поясняет Шапран. – К тому же октябрь проходит относительно спокойно для валютного рынка – НБУ даже пополняет ЗВР за счет продажи валюты сельхозэкспортерами".

На внешних рынках Украина уже привлекала дорогое краткосрочное финансирование под 9,2% годовых – в августе этого года. Следующее привлечение может обойтись дороже, допускает Паращий. "Возможно, Нацбанку даже придется расширять максимально допустимый "потолок" в 9,8% для займов до одного года", - предполагает он.

Допускать дефолт по отдельным обязательствам – не самый лучший вариант для Украины, особенно в предвыборный год, считает Шапран.

"Если правительство не хочет платить по 10% годовых, ему нужно живее проводить реформы и брать деньги у МВФ, Мирового Банка, ЕБРР, и ЕС, – говорит Шапран. – Источники дешевого финансирования под рукой, нужно лишь приложить усилие".

Сергей Шевчук