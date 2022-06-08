Люди не должны выплачивать долги за несуществующий объект. Так глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объясняет необходимость закона, который списал бы долги украинцев по кредитам на покупку имущества, уничтоженного в ходе боевых действий.

Проблема в том, что эти кредиты выданы банками, и в случае списания долгов у них будут финансовые потери, что может угрожать банковской системе. Тем не менее Гетманцев анонсировал внесение законопроекта о списании долга уже в течение этой недели.

Что известно об инициативе по списанию кредитов с пострадавших украинцев, кто может претендовать и почему рожденная в парламенте идея пока похожа на политический фальстарт — в материале LIGA.net.

Что и кому будут списывать

По словам Гетманцева, речь идет о потребительских кредитах, которые украинцы взяли на движимое и недвижимое имущество (авто и недвижимость), уничтоженное в ходе боевых действий. Он добавил, что разработка законопроекта согласована с главой Нацбанка Кириллом Шевченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Несмотря на обещание внести в Раду проект закона уже на этой неделе, подробностей о нем крайне мало. В телеэфире Гетманцев рассказал, что претендовать на компенсацию смогут только "добросовестные заемщики, которые обслуживали свой долг и не имели задолженности в мирное время".

Также пострадавший должен "доказать документами", что его имущество было уничтожено.

Читайте также: Первая ласточка. Что известно о стройке жилья в Ирпене для пострадавших от войны

LIGA.net обратилась к Даниилу Гетманцеву, чтобы прояснить подробности, к примеру, что делать тем, чье имущество уничтожено на оккупированной территории, какие именно документы должны подтверждать факт уничтожения имущества и т.п. Однако нардеп сказал, что пока не может ответить на такие вопросы.

Заместитель Гетманцева по финансовому комитету, депутат от фракции Голос Ярослав Железняк рассказал, что в комитет законопроект еще не заходил и подробности назвать пока нет возможности.

"Нет финальных данных, каков объем проблемы, и поэтому мы не знаем еще механизм. Нет текста проекта, и нет понимания, сколько это денег", — отметил Железняк.

Что думают банки

В случае с потребительскими кредитами речь прежде всего идет об ипотеке. Стимулом для ее развития в Украине стала госпрограмма "Доступная ипотека 7%". Больше всего кредитов по ней выдают государственные Ощадбанк, ПриватБанк и Укргазбанк, а также Кредобанк и банк Глобус.

Читайте также: Мертвый сезон. Цены на квартиры не обвалились, несмотря на войну. И не обвалятся

LIGA.net обратилась в банки с вопросом, как они относятся к идее списания кредитов. В Ощадбанке комментировать отказались, отметив, что стоит дождаться закона. В Кредобанке от идеи не в восторге.

"Списание долга по кредитам за уничтоженную недвижимость без решения государства о его полной или частичной компенсации [банку] существенно пошатнет банковскую сферу и повлияет на будущее ипотечное кредитование", — говорит в комментарии LIGA.net директор департамента ипотечного и валютного кредитования АТ "Кредобанк" Павел Маик.

Он подчеркнул, что владельцы уничтоженного жилья не должны платить за то, чего нет, но и перекладывать проблему исключительно на плечи банков нельзя.

С такой мыслью соглашается финансовый аналитик, экс-координатор Экспертной платформы НБУ Наталья Задерей — принудительное списание долгов окончательно отобьет у банков желание заниматься ипотекой, отмечает она в комментарии LIGA.net.

Если власти рассчитывают на восстановление ипотеки в будущем, необходимо найти сбалансированное решение, чтобы не демотивировать, с одной стороны, банки, а с другой — заемщиков (если помощи им не будет).

Даниил Гетманцев соглашается с тем, что все бремя затрат нельзя возлагать только на банки, поэтому, по его мнению, должно "включиться государство", возможно, Фонд гарантирования вкладов.

Альтернативу предложил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков: вместе с рядом депутатов он внес законопроект, которым предлагает списать не весь кредит, а проценты по нему, а уже выплаченные проценты засчитать в тело кредита. Про какие-либо компенсации банкам там речь не идет.

Что говорят в Нацбанке

В Нацбанке понимают социальную важность вопроса, при этом ответ на него не должен убить банковскую систему и финансовую стабильность страны, говорит LIGA.net источник в НБУ.

Сегодня депутаты уже предлагают свои варианты (упомянутые выше идеи Гетманцева, Разумкова. — Ред.), но механизм реализации, с точки зрения компенсаций, их размеров и источников, не до конца понятен, отмечает собеседник.

"Мы более осторожны. Чтобы предлагать конкретные механизмы урегулирования, нужно полностью понимать как минимум объем потерь. И потом уже думать, из каких источников эти потери покрывать", — уточняет позицию Нацбанка источник LIGA.net. С его слов, точного понимания о потерях еще нет, в Нацбанке сейчас ищут варианты для урегулирования вопроса.

Как подсчитать потери, сказать пока не может никто. В ПриватБанке не озвучили позицию по списанию кредитов, но заявили, что подобных обращений они получали крайне мало.

"По всей Украине было 20 обращений, речь о жилье и автомобилях", — рассказали LIGA.net в пресс-службе банка.

Что конкретно просят люди и как реагирует банк, в ПриватБанке не уточнили.

Какие могут быть решения?

Среди идей, которые есть в НБУ: заморозить кредит до момента, пока не будет решен вопрос с компенсацией за потерянное жилье, а также запретить продажу кредита.

Павел Маик из Кредобанка считает, что главным источником ресурсов должен стать Фонд восстановления Украины: "Он должен предоставить альтернативное уничтоженному имущество, которое, в свою очередь, должно пойти в залог банкам, если уничтоженное имущество было в ипотеке".

Читайте также: С жильем для переселенцев придется подождать. На его выкуп или строительство нет денег

Наталья Задерей отмечает, что непопулярный, но возможный вариант — переоформление ипотеки на новое жилье, полученное взамен уничтоженному, с предоставлением кредитных каникул на период военного положения.

"Банкам в любом случае тоже придется идти на уступки, что повлияет на качество их кредитного портфеля, следовательно, на финансовые результаты и капитал. Так как большая часть ипотеки сконцентрирована в госбанках, государству придется в очередной раз их докапитализировать", — добавила она.

Даниил Гетманцев допустил привлечение Фонда гарантирования вкладов для решения проблемы.

В самом фонде заявили LIGA.net, что их участие возможно только в контексте банков, которые выводятся с рынка. Но львиная доля ипотеки приходится на работающие финучреждения.

"Разработка законопроекта — поиск баланса: как помочь заемщикам, при этом не навредив кредиторам. Проблема потери имущества понятна, но в то же время, нельзя игнорировать интересы банков, которые имеют обязательства перед вкладчиками и не могут просто списать долги, не имея предохранителей от потери капитализации", — заявили в пресс-службе ФГВ.

В целом же вся история пока выглядит политическим фальстартом — вокруг инициативы, призванной помочь пострадавшим от войны, нет четкого понимания, как именно это сделать.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.