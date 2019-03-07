Где государство берет деньги. Мини-гид от Александра Почкуна

ПДВ, податок на виведений капітал, спрощена система оподаткування… Не всі податки однаково корисні, вважає Олександр Почкун, керуючий партнер аудиторської компанії Baker Tilly Україна, який регулярно оцінює прогрес податкових реформ в Україні в рамках проекта Індекса Моніторинга Реформ (ІМоРе).

В рамках інформаційного партнера, LIGA.net публікує інтервью Почкуна для VoxUkraine. Він розповдає про те, чи можливо серед українців викорінити культуру ухиляння від податків, про "зради" та "перемоги" у подаковій системі та як реформувати ДФС, щоб організація перестала бути стрес-органом для бізнесу.



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- Як зробити, щоб люди платили податки? Чи можна змінити культуру ухиляння від сплати податків в Україні?

- Змінити неможливо, можливо – виховати. Тому що це питання виховання, і ми вже тут приблизно 26 років втратили. Вважаю, що платник податків має відчувати, скільки і за що саме він сплачує. А в нашій податковій системі, де підприємство несе відповідальність за обчислення і сплату податків, немає розуміння, "а скільки ж я податків сплатив?".

На сьогоднішній день ми ще спокутуємо радянські гріхи в цьому плані, тому що у людей є певні очікування від держави, але немає жодного розуміння, звідки у держави беруться гроші.

- Чи щось змінилося після Майдану?

- Я бачу в корпоративному секторі досить багато змін, у тому числі серед наших клієнтів. Зараз створюються умови, за яких не сплачувати податки стає більш невигідно, ніж сплачувати. Багато компаній "обілюють" свій бізнес. Податки та їх несплата вже не є чимось таким, на чому можна заробити.

- Які податки можна назвати успішними?

- Успішні податки - ті податки, які дуже прості в адмініструванні, їх дешево збирати та дешево сплачувати. Поки що в Україні - це лише спрощена система оподаткування (третя група). Податки дуже просто обчислюються, й у підприємця немає великих витрат на ведення бухобліку. Це дозволяє людині спати спокійно. Сплатив 5%, і йому нема через що переживати. В нього все прозоро і нема чого боятися податкової.

- Але ж спрощена система оподаткування використовується також для оптимізації оподаткування.

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- Ця система дійсно використовується для оптимізації оподаткування. Але я не є прибічником того, щоб через тих, хто використовує цю схему, карати тих, хто реально веде бізнес та сплачує цей податок. Коли система використовується для оптимізації податків - це видно. І в більшості випадків це регуляторне питання.

На мою думку, цю систему можна було диверсифікувати – щоб була не 1, 2, 3 група, а розділення за видами діяльності. Якщо ти самозайнята особа – сплачуєш такий податок, займаєшся ресторанним бізнесом – сплачуєш інший, і так далі. В цьому випадку також можна було б дозволити підакцизні товари й ті, які підприємці вимушені розділяти на два чека.

- Зараз більшість IT-спеціалістів працюють як ФОПи. Чи треба щось із цим робити?

- Нам потрібно подивитися на це через SWOT-аналіз. Ми змінюємо правило, це вплине на галузь, що ми втратимо.

Або ми маємо визнати, що IT – пріоритетна галузь, і що саме така система оподаткування дозволила цій галузі розвиватися темпами 100% на рік. І такі умови потрібні, щоб у країні та в галузі працювали талановиті спеціалісти. Тоді можна було б залишити ці умови на визначений проміжок часу – для розвитку. Це було б прозоро і зрозуміло, бо на сьогоднішній день для IT-компаній наявна ситуація теж не є безпечним шляхом ведення бізнесу.

- Які були "зради" в податковій сфері за останні п'ять років?

- Нереформування податкової системи – найбільша зрада. Усі проблеми, які були в нас протягом п'яти років і раніше, залишились у замороженому вигляді й можуть бути "розморожені" у будь-який момент. Це - зона нестабільності.

Також, поряд із такою "перемогою" як автоматичне відшкодування ПДВ маємо невелику "зраду". У цій сфері почалися технічні засоби з обмеження автоматичного відшкодування: кому не там поставили чи ще щось. Ми пов'язували це з тим, що четвертий квартал, потрібно десь там видатки притримати. Але все одно це некоректно.

Дуже спірним є питання контролю виконання трудового законодавства – тобто проблема працевлаштованих неофіційно. Особливо це є зоною для зловживань у сільській місцевості. Перевіряючі ходять до тих, у кого люди офіційно працюють, і ніхто не бачить фермерів, які працюють за готівку без оформлення.

- Зараз багато говорять про те, що ДФС повинна стати сервісною службою. Чи це можливо?

- Я повністю погоджуюсь із тим, що ДФС не має виконувати якихось силових поліцейських функцій. Це неефективне використання бюджетних коштів – у нас є достатня кількість силових органів.

Завдання податкової – обслуговування та заохочення платників. Якщо є якісь зловживання, то потрібно вказати на них одному відповідному органу. Бо зараз усі – МВД, СБУ, прокуратура – хочуть розслідувати зловживання бізнесу, бо бізнес – це гроші. Усі турбуються, щоб бізнес коректно сплачував податки – один, другий, третій орган. Для бізнесу це стрес! Ні, дайте повноваження одному органу.

- Чи потрібно запроваджувати податок на виведений капітал в Україні?

Я думаю, що це була б, мабуть, одна з найбільших реформ в оподаткуванні, бо зруйнувалися б старі, давно напрацьовані схеми, і система оподаткування стала би більш прозорою.

По-перше, податок на виведений капітал дозволяє реінвестувати обігові кошти, а саме за рахунок обігових коштів українські підприємці за умов нестачі кредитних ресурсів часто роблять довгострокові інвестиції.

Бізнес розвивається за рахунок реінвестицій прибутку, але офіційно це робити надто дорого - щоб зробити таку інвестицію, потрібно сплатити 19% податку на прибуток.

Тому гроші виводять під виглядом витрат і потім інвестують їх, умовно кажучи, готівкою. Це знову ж таки є зоною для зловживань та маніпуляцій із оподаткуванням.

По-друге – до нас надходить мало прямих іноземних інвестицій, бо для того, щоб ці гроші повернути, потрібно здійснити дуже багато юридичних дій. Тому інвестор шукає найменш ризикований та найбільш простий шлях і інвестує боргом. Тобто від материнської компанії дає сюди кредит, зменшує податок на прибуток через виплату відсотків, має ліквідні гроші і в будь який момент може повернути кредит.

- Про ПДВ політики кажуть, що це нефективний податок і закликають його скасувати. Що ви думаєте з цього приводу?

Я думаю, що це податок для тих країн, де розвинена культура сплати податків. Коли такої культури немає, будуть всілякими засобами уникати сплати цього податку – використовуючи схеми із приватними підприємцями.

Також ПДВ створює надмірне податкове навантаження для сервісних бізнесів – понад 30% від обсягу продажів йдуть у бюджет за всіма видами податків за умови, що бізнеси сумлінні платники. Це працювало б і для IT-спеціалістів, якби вони працювали на загальній системі оподаткування – і тоді розвиток цієї сфери взагалі не був би нікому цікавий.

ПДВ – велика зона для зловживань, і я особисто вважаю, що ми не зовсім ще готові до того, щоб сплачувати такі високотехнологічні податки, податки високої свідомості. Але я не хотів би і заходити у площину «системи 5.10».

Я думаю, у нас би краще працювала американська система оподаткування – податок з продажів. Це було б більш зрозуміло для нашого суспільства.

Людмила Галичина, VoxUkraine