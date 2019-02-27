Активы НБУ превысили 1,5 трлн грн

По итогам 2018 года активы Национального банка Украины (НБУ) увеличились на 2,4% - до 1,51 трлн грн. Показатели обнародованы в газете Голос Украины.

В минувшем году сумма средств и депозитов НБУ в иностранной валюте и банковских металлах выросла в 4,6 раза - до 116,7 млрд грн.

Реклама

Реклама

Сумма ценных бумаг нерезидентов в активах выросла на 4,5% - 432,9 млрд грн.

Авуары и специальные права заимствования выросли с 60,7 млрд грн до 100 млн грн.

В структуре пассивов НБУ сумма средств государственных и других учреждений уменьшилась на 14,9% - до 47,697 млрд грн.

По данным НБУ, обязательства перед МВФ сократились на 3,7% - до 77,46 млрд грн.

На начало 2018 года активы НБУ составляли 1,26 трлн грн, что на 9,1% больше, чем на 1 января 2017 года.