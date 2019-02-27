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Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году
27.02.2019, 10:18

Активы НБУ превысили 1,5 трлн грн

Активы НБУ превысили 1,5 трлн грн

Нацбанк обнародовал финансовые показатели за 2018 год

По итогам 2018 года активы Национального банка Украины (НБУ) увеличились на 2,4% - до 1,51 трлн грн. Показатели обнародованы в газете Голос Украины.

В минувшем году сумма средств и депозитов НБУ в иностранной валюте и банковских металлах выросла в 4,6 раза - до 116,7 млрд грн.

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Сумма ценных бумаг нерезидентов в активах выросла на 4,5% - 432,9 млрд грн.

Авуары и специальные права заимствования выросли с 60,7 млрд грн до 100 млн грн.

В структуре пассивов НБУ сумма средств государственных и других учреждений уменьшилась на 14,9% - до 47,697 млрд грн.

По данным НБУ, обязательства перед МВФ сократились на 3,7% - до 77,46 млрд грн.

На начало 2018 года активы НБУ составляли 1,26 трлн грн, что на 9,1% больше, чем на 1 января 2017 года.

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Теги: НБУ, активы
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