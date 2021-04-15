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Американские санкции против России резко пошатнули курс рубля

15.04.2021, 16:15
Американские санкции против России резко пошатнули курс рубля - Фото
Фото: ЕРА

Из-за введения новых санкций США против России, российский рубль резко потерял в цене. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Валюта подорожала на 1,62% (до 77,4 рубля), курс евро вырос на 1,3% (до 92,2 рубля). На момент публикации евро опустился до 91,9 рубля.

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Торги акциями на Московской бирже тоже идут в минусе.

В соответствии с указом Джо Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

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Наталия Софиенко
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США санкции санкции против россии курс рубля
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