Аргентина получила от МВФ рекордную 23-ю кредитную программу на сумму $20 млрд

Аргентины получает финансовую помощь в обмен на проведение структурных реформ, включая отказ от удержания курса национальной валюты

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Аргентина заключила рекордное 23-е соглашение с Международным валютным фондом на $20 миллиардов сроком на 48 месяцев в формате Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Об этом сообщается на сайте фонда.

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Первые $12 миллиардов будут выплачены до следующего вторника, еще $2 миллиарда станут доступны к июню.

В то же время Центральный банк Аргентины объявил об отмене фиксированной привязки песо к доллару с понедельника, вводя систему свободного колебания в пределах коридора 1000-1400 песо за доллар. Это позволяет национальной валюте потенциально обесцениться почти на треть, если курс достигнет верхнего предела коридора.

Reuters цитирует экономиста Рикардо Дельгадо, который прямо называет это девальвацией, "идущей вопреки тому, что намеревалось сделать правительство, чтобы спокойно дойти до выборов".

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МВФ в своем заявлении упоминает "переход к более надежному монетарному и валютному режиму с большей гибкостью обменного курса" как один из ключевых элементов программы.

Как указывает La Nacion, отменяются валютные ограничения для физических лиц. Граждане теперь могут покупать доллары без предварительного лимита в $200 в месяц.

Разрешена выплата дивидендов зарубежным акционерам с 2025 года и смягчены сроки оплаты внешнеторговых операций, что было ключевым требованием бизнеса для привлечения инвестиций.

Также Аргентина получит дополнительные многолетние выплаты от других кредиторов: $12 миллиардов от Всемирного банка и $10 миллиардов от Межамериканского банка развития.

Аргентина – крупнейший должник МВФ в мире. Долг Украины перед МВФ, которая на втором месте, втрое меньше.