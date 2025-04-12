Аргентина отримала від МВФ рекордну 23-тю кредитну програму на суму $20 млрд

Аргентина отримує фінансову допомогу в обмін на проведення структурних реформ, включно з відмовою від утримання курсу національної валюти

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Аргентина уклала рекордну 23-тю угоду з Міжнародним валютним фондом на $20 мільярдів терміном на 48 місяців у форматі Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Про це повідомляється на сайті фонду.

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Перші $12 мільярдів буде виплачено до наступного вівторка, ще $2 мільярди стануть доступними до червня.

Одночасно з цим Центральний банк Аргентини оголосив про скасування фіксованої прив'язки песо до долара з понеділка, запроваджуючи систему вільного коливання в межах коридору 1000–1400 песо за долар. Це дає змогу національній валюті потенційно знецінитися майже на третину, якщо курс досягне верхньої межі коридору.

Reuters цитує економіста Рікардо Дельгадо, який прямо називає це девальвацією, що "йде всупереч тому, що мав намір зробити уряд, аби спокійно дійти до виборів".

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МВФ у своїй заяві згадує "перехід до більш надійного монетарного та валютного режиму з більшою гнучкістю обмінного курсу" як один із ключових елементів програми.

Як вказує La Nacion, скасовуються валютні обмеження для фізичних осіб. Громадяни тепер можуть купувати долари без попереднього ліміту у $200 на місяць.

Дозволено виплату дивідендів закордонним акціонерам з 2025 року та пом'якшено терміни оплати зовнішньоторговельних операцій, що було ключовою вимогою бізнесу для залучення інвестицій.

Також Аргентина отримає додаткові багаторічні виплати від інших кредиторів: $12 мільярдів від Світового банку і $10 мільярдів від Міжамериканського банку розвитку.

Аргентина – найбільший боржник МВФ у світі. Борг перед МВФ України, яка на другому місці, втричі менший.