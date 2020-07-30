Нафтогазу перешли арестованные акции компании, которой владел Газпром

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) передала в управление арестованный пакет акций компании ЧАО "Газтранзит" новому управляющему АО "Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В апреле Высший антикоррупционный суд принял решение передать в управление АРМА 16 650 простых именных акций Газтранзита (40,2% пакета). Данный пакет акций до 2019 года принадлежал российскому Газпрому. Акции были арестованы по подозрению в сговоре чиновников минюста и других лиц при продаже данного пакета по заниженной цене.

После получения акций, агентство провело конкурс на конечного управляющего.

"Акции переданы отобранному по результату конкурного отбора управляющему АО "Укртрансгаз", получившему право управлять акциями", - говорится в сообщении.

АРМА добавляет, что "…во время исполнения своих полномочий, агентство столкнулось со значительным давлением и противодействием со стороны собственника и связанных с ним лиц".

В феврале 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал спорные акции Газтранзита, затем передал их в управление Нацагентства по управлению коррупционными активами (АРМА).

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Затем это решение было несколько раз оспорено Газпромом, но подтверждено украинскими судами. С учетом пени Газпром должен был заплатить Украине 172 млрд грн.

Бенефициаром инфестфонда Голдмен является Андрей Нестеренко, а управляющим партнером - группа компаний Инвестиционные партнеры экс-народного депутата Андрея Журжия.

В апреле НАБУ начало разбирательство по факту продажи пакета акций Газтранзита по заниженной цене.

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Роман Брыль

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