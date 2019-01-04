Белый дом оценил потери экономики США от шатдауна

Частичное закрытие правительства приведет к сокращению экономики США примерно на 0,1% каждые две недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Совета экономических советников Белого дома Кевина Хассетта.

"По нашим оценкам, ВВП в первом квартале может снизиться примерно на одну десятую, если это (частичное закрытие правительства - Ред.) решится в ближайшие несколько недель", – сказал он.

Реклама

Ранее Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства 21 декабря 2018 года.

3 января 2019 года сообщалось, что шатдаун в США продолжается - Трамп отказался от плана, который предлагают демократы.

Реклама

Сегодня стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта о финансировании правительства.