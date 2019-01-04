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04.01.2019, 14:49

Белый дом оценил потери экономики США от шатдауна

Белый дом оценил потери экономики США от шатдауна

По подсчетам властей США, экономика страны будет сокращаться на 0,1% каждые две недели

Частичное закрытие правительства приведет к сокращению экономики США примерно на 0,1% каждые две недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Совета экономических советников Белого дома Кевина Хассетта. 

"По нашим оценкам, ВВП в первом квартале может снизиться примерно на одну десятую, если это (частичное закрытие правительства - Ред.) решится в ближайшие несколько недель", – сказал он.

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Ранее Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства 21 декабря 2018 года.

3 января 2019 года сообщалось, что шатдаун в США продолжается - Трамп отказался от плана, который предлагают демократы.

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Сегодня стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта о финансировании правительства.

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Теги: шатдаун, белый дом, ВВП
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