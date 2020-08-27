CБУ заблокировала известную финансовую пирамиду

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ не уточняет название пирамиды, однако на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" B2B Jewelry.

"Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками путем приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

По данным службы, судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.

"По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", - сообщили в СБУ.

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Сергей Чигирь

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