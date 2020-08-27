CБУ заблокировала известную финансовую пирамиду
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ не уточняет название пирамиды, однако на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" B2B Jewelry.
"Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками путем приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.
По данным службы, судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.
"По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", - сообщили в СБУ.
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- В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видеодоказательство, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.
- По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 000. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.
- По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
- В марте 2020 года основатель компании Николай Гонта сообщил, что проект B2B Jewelry ставится на паузу, включая выплаты кешбэков и вывод средств. Такое решение он пояснил закрытием магазинов в связи с введением карантина в Украине.
- В апреле проект B2B Jewelry зарегистрировал политическую партию Живите в достатке.
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