"Золотая пирамида" B2B Jewelry. Проект "поставлен на паузу": видео

Проект B2B Jewelry ставится на паузу, включая выплаты кешбэков и вывод средств, заявил его основатель Николай Гонта в видеообращении к инвесторам. Такое решение он пояснили закрытием магазинов в связи с введением карантина в Украине.

"Связаны руки у основной продающей машины проекта - сети магазинов, а значит одно звено цепи парализовано, а в таком случае формат B2B отношений невозможен. Второе, что нужно понимать - это опасность нарушения баланса покупок/продаж и влияние этого на кассу проекта. Если приток денежных средств будет ограничен, а выплаты кэшбэка происходить в полном объеме, то это несоответствие бизнес-стратегии проекта приведет к полной просадке кассы", - заявил Гонта.

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Он сообщил, что у участников проекта будет возможность "отоварить" (поменять на ювелирные украшения. - Ред.) свои сертификаты в онлайн-кабинете "в ближайшее время", добавив, что сам лично "никакого отоваривания делать не будет", потому что у него "есть доверие к проекту".

При этом в обращении говорится, что руководство проекта пыталось найти выход из ситуации и пришло к выводу, что перевести всех участников в онлайн "будет крайне проблематично по нескольким причинам: невозможность молниеносной перестройки технической базы (личного кабинета) и отсутствие компьютерной грамотности у многих партнеров проекта, в основном это люди пенсионного возраста".

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

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Глава проекта также отметил, что тоже очень огорчен ситуацией, поскольку у компании было много планов, включая выход на европейский рынок, запуск электронной валюты и развитие сети аптек.

О том, что такое B2B Jewelry LIGA.net писала в материале - Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно "продает" украшения

В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видеодоказательство, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках .

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 000. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах , и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд .