Бигус показал, как вывозят деньги в мешках из магазинов B2B Jewelry: видео

Из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках. Видеодоказательство опубликовал в своем блоге журналист-расследователь Денис Бигус.

Он записал видео-блог о B2B Jewelry. Бигус считает, что это "финансовая пирамида". Журналист приводит ряд фактов и видеодоказательств, которые могут свидетельствовать о фиктивности проекта B2B Jewelry.

"Ни "тонны" продаж золота, ни 416% годовых для бабушек, ни картонные сертификаты в виде купюр не спасут пирамиду от краха", - отмечает Бигус.

В частности, на видео запечатлен момент, когда неизвестные люди кладут в багажник внедорожника Toyota Land Cruiser полиэтиленовые пакеты. Бигус утверждает, что в этих мешках – наличные деньги.

"Пацаны, тем временем, пакуют твой кэш в мусорные пакеты. Раз в день набирается пакет и пяток ребят сопровождения идут выносить "мусор". "Мусор" вывозят на новеньком "крузаке". Их там под магазинами крутится несколько, все куплены осенью прошлого года. Я так понимаю, они оформлены на "золотых директоров" из Ладыжина и Киева", - рассказал Бигус.

О том, что такое B2B Jewelry LIGA.net писала в материале - Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения

Если верить данным самой B2B Jewelry, то в Украине, России и Казахстане работает уже 59 магазинов. У компании есть собственный ювелирный завод, она обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. На официальной facebook-странице B2B Jewelry говорится, что инвесторов у компании уже больше 400 000. Среди энтузиастов проекта ходит цифра в четверть миллиарда долларов, которые компания уже якобы привлекла у своих вкладчиков (подтвердить реалистичность цифр о масштабе деятельности невозможно).

По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.