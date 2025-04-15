Девальвация в Аргентине. Песо за день упало на 10% после смягчения валютного контроля

Аргентина отменила значительную часть валютного контроля, введенного с 2019 года, по договоренности с МВФ. Это повлияло на курс песо

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Национальная валюта Аргентины в понедельник девальвировала на 10% примерно до уровня 1200 песо за доллар после того, как страна по договоренности с Международным валютным фондом отменила значительную часть валютного контроля, пишет агентство Reuters.

Несмотря на такую волатильность, инвесторы и экономисты положительно оценили отмену контроля, введенного с 2019 года. Это рассматривается как важный шаг к нормализации аргентинской экономики.

"Похоже, что страна стала ближе к видимости макроэкономической стабильности, чем когда-либо с начала 2000-х", — цитирует агентство мнение аналитической компании Capital Economics.

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Центральный банк Аргентины отпустил валюту в "свободное плавание" в пределах валютного коридора от 1000 до 1400 песо за доллар.

Это позволило немедленно сократить разрыв между официальным курсом и параллельным рыночным курсом, часто используемым аргентинцами и местными компаниями. В понедельник он снизился примерно до 5% по сравнению с 28% в конце прошлой недели.

Инвестиционный банк JP Morgan предполагает, что в дальнейшем официальный курс песо стабилизируется и разрыв между официальным и параллельным курсами сохранится на текущем уровне, отчасти благодаря поступлению валюты от аграрного сектора.