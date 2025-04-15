Девальвация в Аргентине. Песо за день упало на 10% после смягчения валютного контроля
Национальная валюта Аргентины в понедельник девальвировала на 10% примерно до уровня 1200 песо за доллар после того, как страна по договоренности с Международным валютным фондом отменила значительную часть валютного контроля, пишет агентство Reuters.
Несмотря на такую волатильность, инвесторы и экономисты положительно оценили отмену контроля, введенного с 2019 года. Это рассматривается как важный шаг к нормализации аргентинской экономики.
"Похоже, что страна стала ближе к видимости макроэкономической стабильности, чем когда-либо с начала 2000-х", — цитирует агентство мнение аналитической компании Capital Economics.
Центральный банк Аргентины отпустил валюту в "свободное плавание" в пределах валютного коридора от 1000 до 1400 песо за доллар.
Это позволило немедленно сократить разрыв между официальным курсом и параллельным рыночным курсом, часто используемым аргентинцами и местными компаниями. В понедельник он снизился примерно до 5% по сравнению с 28% в конце прошлой недели.
Инвестиционный банк JP Morgan предполагает, что в дальнейшем официальный курс песо стабилизируется и разрыв между официальным и параллельным курсами сохранится на текущем уровне, отчасти благодаря поступлению валюты от аграрного сектора.
- 11 апреля 2025 года Аргентина заключила рекордное 23-е соглашение с Международным валютным фондом на $20 млрд сроком на 48 месяцев в формате Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF)