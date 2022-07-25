Доллар подорожал еще на 59 копеек

В понедельник, 25 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 59 коп. и составляет 37,82 грн. Курс продаж увеличился на 49 коп. и достиг 39,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,57 грн, максимальный – 38,7 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 54 коп. и составляет 38,14 грн. Средний курс продаж поднялся на 56 коп. и достиг 39,7 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 36,75 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 40,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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