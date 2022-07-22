Девальвация гривни не приведет к скачку цен: НБУ назвал четыре причины
Национальный банк ожидает, что изменение официального курса гривни к доллару на 25% не приведет к такому же возрастанию цен. Там прогнозируют, что девальвация прибавит к инфляции не более 2-3 процентных пунктов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Перенос корректировки официального курса на инфляцию не будет полным. Плюс 25% к официальному курсу не означает равнозначного возрастания инфляции", — говорится в сообщении.
НБУ называет четыре причины:
→ В основе инфляции сейчас лежит не курсовой фактор, а другие причины (нарушение цепочек поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, временная оккупация отдельных территорий).
→ Старый курс уже не играл роли якоря в экономике. В цену импортных товаров закладывался более высокий курс, а часть импорта покупали за наличные, курс на которые также был выше официального.
→ У людей и так мало денег, потому переложить на них увеличение себестоимости импорта будет сложно. Импортеры и продавцы будут вынуждены корректировать свою маржу.
→ Импорт в корзине потребительской инфляции составляет около трети, на отечественные товары и услуги официальный курс влияет значительно меньше.
НБУ заявил, что новый курс гривни удержит экономику от неконтролируемого удорожания товаров и услуг в будущем.
Кроме того, он создаст более конкурентные условия для внутренних производителей и экспортеров. Частичное замещение импортируемых товаров продукцией внутренних производителей будет способствовать восстановлению экономики и большей способности противостоять вызовам военного времени.
- Годовая инфляция в Украине в июне впервые за шесть лет превысила 20%, а к концу года, по прогнозу НБУ, она ускорится до 30%.
Читайте также: В НБУ спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара
Комментарии