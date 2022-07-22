UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девальвация гривни не приведет к скачку цен: НБУ назвал четыре причины

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 14:19
Девальвация гривни не приведет к скачку цен: НБУ назвал четыре причины - Фото
Фото: EPA

Национальный банк ожидает, что изменение официального курса гривни к доллару на 25% не приведет к такому же возрастанию цен. Там прогнозируют, что девальвация прибавит к инфляции не более 2-3 процентных пунктов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Перенос корректировки официального курса на инфляцию не будет полным. Плюс 25% к официальному курсу не означает равнозначного возрастания инфляции", — говорится в сообщении.

НБУ называет четыре причины:

→ В основе инфляции сейчас лежит не курсовой фактор, а другие причины (нарушение цепочек поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, временная оккупация отдельных территорий).
→ Старый курс уже не играл роли якоря в экономике. В цену импортных товаров закладывался более высокий курс, а часть импорта покупали за наличные, курс на которые также был выше официального.
→ У людей и так мало денег, потому переложить на них увеличение себестоимости импорта будет сложно. Импортеры и продавцы будут вынуждены корректировать свою маржу.
→ Импорт в корзине потребительской инфляции составляет около трети, на отечественные товары и услуги официальный курс влияет значительно меньше.

НБУ заявил, что новый курс гривни удержит экономику от неконтролируемого удорожания товаров и услуг в будущем.

Читайте также
Курс подняли, ограничения усилили, учетную оставили. Что несут в себе эти изменения от НБУ

Кроме того, он создаст более конкурентные условия для внутренних производителей и экспортеров. Частичное замещение импортируемых товаров продукцией внутренних производителей будет способствовать восстановлению экономики и большей способности противостоять вызовам военного времени.

  • Годовая инфляция в Украине в июне впервые за шесть лет превысила 20%, а к концу года, по прогнозу НБУ, она ускорится до 30%.

Читайте также: В НБУ спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ инфляция цены курс гривни курс доллара
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 