Девальвация гривни не приведет к скачку цен: НБУ назвал четыре причины

Национальный банк ожидает, что изменение официального курса гривни к доллару на 25% не приведет к такому же возрастанию цен. Там прогнозируют, что девальвация прибавит к инфляции не более 2-3 процентных пунктов.

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"Перенос корректировки официального курса на инфляцию не будет полным. Плюс 25% к официальному курсу не означает равнозначного возрастания инфляции", — говорится в сообщении.

НБУ называет четыре причины:

→ В основе инфляции сейчас лежит не курсовой фактор, а другие причины (нарушение цепочек поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, временная оккупация отдельных территорий).

→ Старый курс уже не играл роли якоря в экономике. В цену импортных товаров закладывался более высокий курс, а часть импорта покупали за наличные, курс на которые также был выше официального.

→ У людей и так мало денег, потому переложить на них увеличение себестоимости импорта будет сложно. Импортеры и продавцы будут вынуждены корректировать свою маржу.

→ Импорт в корзине потребительской инфляции составляет около трети, на отечественные товары и услуги официальный курс влияет значительно меньше.

НБУ заявил, что новый курс гривни удержит экономику от неконтролируемого удорожания товаров и услуг в будущем.

Читайте также Курс подняли, ограничения усилили, учетную оставили. Что несут в себе эти изменения от НБУ Кроме того, он создаст более конкурентные условия для внутренних производителей и экспортеров. Частичное замещение импортируемых товаров продукцией внутренних производителей будет способствовать восстановлению экономики и большей способности противостоять вызовам военного времени.

Годовая инфляция в Украине в июне впервые за шесть лет превысила 20%, а к концу года, по прогнозу НБУ, она ускорится до 30%.

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Андрей Водяный

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